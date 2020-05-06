Profitlab отзывы| вся правда о компании профитлаб (Бутлерова 17)

О компании Profitlab (Профитлаб)

Компания «Профитлаб» заявляет два основных направления деятельности: индивидуальное обучение торговле на финансовых рынках и основам управления капиталом.

«Огромное внимание уделяется психологии и установкам, работа с которыми жизненно необходима, особенно новичкам»

Так, по крайней мере, мне рассказали во время телефонного разговора.

Обучение проходит как платное, так и бесплатное. Меня уверили, что все проходит строго индивидуально, поэтому нет возможности опубликовать какую-то универсальную программу обучения со стоимостью для ознакомления.

Поиск общедоступной информации о компании «Профитлаб»

Официальный сайт компании — https://profitlab.online. Ценной информации на нем маловато. Большой акцент сделан на описании процесса обучения, но без конкретики (что и сколько стоит). Чтобы узнать подробности, необходимо оставить заявку. В разделе «Контакты» — только физический адрес в г. Москва и телефон. Менеджеры объясняют это тем, что полнофункциональный сайт находится на редизайне.



После разговора мне на WhatsApp также скинули ссылки на telegram-канал и социальные сети, где ведется выпуск контента по рынкам.





По качеству контента ничего сказать не могу, я не особо пока в теме. Но регулярность завидная.





Что общего между Профитлаб и Рост Капитала?

Изучая информацию по Профитлаб, я наткнулся на несколько материалов, в которых указывается, что эта компания является «двойником» компании с довольно сомнительной репутацией. Меня это насторожило, и я решил разобраться, кто есть кто.

Пример: https://tdp-moskva.ru/articles/brokerskie-i-treyderskie-kompanii/profitlab-online-profitlab-onlayn-butlerova-17-novoe-nazvanie-staroy-shkoly-kak-vernut-dengi-pomoshch/

Дело в том, что по тому же физическому адресу ведет или вела деятельность на первый взгляд похожая компания: Рост Капитала / Визави Клаб / Московский аналитический центр с довольно сомнительной репутацией.

Рост Капитала Визави Клаб Московский аналитический центр Профитлаб Адрес г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, офис NeoGeo, 3 этаж., ком.239 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, офис NeoGeo, 4 этаж., ком. 4045 Сайт www.rostkapitala.com (недоступен) Profirlab.online Период работы С 2018 года Сайт уже не открывается, в конце 2019 года перестали обновляться соц. сети С начала 2019 года Сайт открывается по ссылке https://profitlab.online Соцсети https://www.facebook.com/rostkapitala/ https://www.instagram.com/rostkapitala/ https://vk.com/rostkapitala https://t.me/rostkapitala https://t.me/analyticsfx https://vk.com/profitlab_online Брокеры* Работают с Forex Optimum, VZV IMPEX LTD – брокеры ноунеймы. Не очень популярны в России и мире. Не представляют брокеров. Вы можете использовать полученные знания у любого брокера на рынке, например у популярных: Альпари, FxClub, Alfa-Forex Схема работы 1. Предлагают работу трейдером. 2. Обучают на демо счете 3. Склоняют на открытие реального счета с внесением собственных средств. 4. Зарабатывают с проигранных денег. Обучают по индивидуальной программе платно и бесплатно. Проводят клубные мероприятия, где можно обсудить повестку, познакомиться с единомышленниками. Отзывы Очень много, негативные. Отзывов не нашёл – возможно, связано с тем, что компания совсем молодая. С одной стороны плохо, а с другой – наоборот, так как обычно отзывы пишут негативные.

Хочу отметить, что это все же разные кампании и нужно тщательно изучать информацию прежде, чем делать однозначные выводы. Ведь в наше время очень легко зарабатывать на, казалось бы, неочевидных вещах, таких как плохая репутация компании или отрасли в целом. О чём я? Сейчас расскажу.

Чарджбэк – новая схема мошенничества

Не так давно в Интернет стало появляться много информации о так называемом чарджбэке (процесс возврата опротестованного покупателем платежа по банковской карте).

Предприимчивые люди смекнули, что людей, которые теряют свои деньги на финансовых рынках сейчас становится очень много. Компаний, которые предоставляют услуги на финансовых рынках тоже немало. Можно на таких людях и компаниях заработать дополнительно. Схема очень простая.

Собирается большой список компаний из сферы финансов. Чем полнее, тем лучше. Речь о финансовых аналитических центрах, брокерах, а также брокерских онлайн-школах. Как раз одной из таких компаний и является обучающий центр Профитлаб (Profitlab).

Затем создается реклама с посылом «Потеряли деньги в компании %Brand%? – Наши юристы помогут вернуть». Под рекламу генерируются страницы, которые выставляют все компании из списка в негативном ключе.

К примеру, по запросу «Альпари» (известный брокер) попадаются рекламные сообщения с обещанием вернуть «слитые» деньги с помощью процедуры чарджбэк.





Таким образом искусственно создается негативный фон вокруг бренда компании. Это можно монетизировать, вымогая деньги у самой компании в обмен на то, чтобы убрать порочащую информацию со своего сайта/рекламной кампании. Это первый вариант заработка.

Если вы торговали на рынках и потеряли (не важно как) свои деньги, то вам предлагают вернуть потерянные деньги (само собой, это актуально в привязке к конкретному брокеру).

Вступают в ход «юристы», которые гарантируют возврат денежных средств (чарджбэк). Все делают якобы бесплатно. Спустя некоторое время вы узнаете, что вам все же потребуется оплатить их комиссию.





После оплаты комиссии юристы исчезают.

Получается, тройная выгода.

1. Возможность заработать на шантаже компаний.

2. Возможность заработать на людях, кто потерял деньги.

3. Торговля персональными данными тех, кто потерял деньги на финансовых рынках.

Вывод простой: информации в Интернет сейчас много. Нужно подходить к ней критически. Анализировать и проверять факты. Отзывы любой тональности можно купить, подделать.

А что с «Профитлаб»? Стоит ли доверять компании?

Если коротко: я бы присмотрелся, пока не доказано обратного.