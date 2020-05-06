06
мая 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Profitlab отзывы| вся правда о компании профитлаб (Бутлерова 17)

Profitlab отзывы| вся правда о компании профитлаб (Бутлерова 17)

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 6 Мая 2020, 09:38

 О компании Profitlab (Профитлаб)

 

Компания «Профитлаб» заявляет два основных направления деятельности: индивидуальное обучение торговле на финансовых рынках и основам управления капиталом.

«Огромное внимание уделяется психологии и установкам, работа с которыми жизненно необходима, особенно новичкам»

Так, по крайней мере, мне рассказали во время телефонного разговора.

Обучение проходит как платное, так и бесплатное. Меня уверили, что все проходит строго индивидуально, поэтому нет возможности опубликовать какую-то универсальную программу обучения со стоимостью для ознакомления.

 Поиск общедоступной информации о компании «Профитлаб»

 

Официальный сайт компании — https://profitlab.online. Ценной информации на нем маловато. Большой акцент сделан на описании процесса обучения, но без конкретики (что и сколько стоит). Чтобы узнать подробности, необходимо оставить заявку. В разделе «Контакты» — только физический адрес в г. Москва и телефон. Менеджеры объясняют это тем, что полнофункциональный сайт находится на редизайне.


После разговора мне на WhatsApp также скинули ссылки на telegram-канал и социальные сети, где ведется выпуск контента по рынкам.


1.jpg

По качеству контента ничего сказать не могу, я не особо пока в теме. Но регулярность завидная.

 
2.jpg

 Что общего между Профитлаб и Рост Капитала?

 

Изучая информацию по Профитлаб, я наткнулся на несколько материалов, в которых указывается, что эта компания является «двойником» компании с довольно сомнительной репутацией. Меня это насторожило, и я решил разобраться, кто есть кто.

Пример: https://tdp-moskva.ru/articles/brokerskie-i-treyderskie-kompanii/profitlab-online-profitlab-onlayn-butlerova-17-novoe-nazvanie-staroy-shkoly-kak-vernut-dengi-pomoshch/

Дело в том, что по тому же физическому адресу ведет или вела деятельность на первый взгляд похожая компания: Рост Капитала /  Визави Клаб / Московский аналитический центр с довольно сомнительной репутацией.

 

Рост Капитала

Визави Клаб

Московский аналитический центр

Профитлаб

Адрес

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, офис NeoGeo, 3 этаж., ком.239

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, офис NeoGeo, 4 этаж., ком. 4045

Сайт

www.rostkapitala.com (недоступен)

Profirlab.online

Период работы

С 2018 года

Сайт уже не открывается, в конце 2019 года перестали обновляться соц. сети

С начала 2019 года

Сайт открывается по ссылке https://profitlab.online

Соцсети

https://www.facebook.com/rostkapitala/

https://www.instagram.com/rostkapitala/

https://vk.com/rostkapitala

https://t.me/rostkapitala

https://t.me/analyticsfx

https://vk.com/profitlab_online

Брокеры*

Работают с Forex Optimum, VZV IMPEX LTD – брокеры ноунеймы. Не очень популярны в России и мире.

Не представляют брокеров. Вы можете использовать полученные знания у любого брокера на рынке, например у популярных: Альпари, FxClub, Alfa-Forex

Схема работы

1.       Предлагают работу трейдером.

2.       Обучают на демо счете

3.       Склоняют на открытие реального счета с внесением собственных средств.

4.       Зарабатывают с проигранных денег.

Обучают по индивидуальной программе платно и бесплатно. Проводят клубные мероприятия, где можно обсудить повестку, познакомиться с единомышленниками.

 

Отзывы

Очень много, негативные.

Отзывов не нашёл – возможно, связано с тем, что компания совсем молодая. С одной стороны плохо, а с другой – наоборот, так как обычно отзывы пишут негативные.

 

Хочу отметить, что это все же разные кампании и нужно тщательно изучать информацию прежде, чем делать однозначные выводы. Ведь в наше время очень легко зарабатывать на, казалось бы, неочевидных вещах, таких как плохая репутация компании или отрасли в целом. О чём я? Сейчас расскажу.

 Чарджбэк – новая схема мошенничества

 

Не так давно в Интернет стало появляться много информации о так называемом чарджбэке (процесс возврата опротестованного покупателем платежа по банковской карте).

Предприимчивые люди смекнули, что людей, которые теряют свои деньги на финансовых рынках сейчас становится очень много. Компаний, которые предоставляют услуги на финансовых рынках тоже немало. Можно на таких людях и компаниях заработать дополнительно. Схема очень простая.

Собирается большой список компаний из сферы финансов. Чем полнее, тем лучше. Речь о финансовых аналитических центрах, брокерах, а также брокерских онлайн-школах. Как раз одной из таких компаний и является обучающий центр Профитлаб (Profitlab).

Затем создается реклама с посылом «Потеряли деньги в компании %Brand%? – Наши юристы помогут вернуть». Под рекламу генерируются страницы, которые выставляют все компании из списка в негативном ключе.

К примеру, по запросу «Альпари» (известный брокер) попадаются рекламные сообщения с обещанием вернуть «слитые» деньги с помощью процедуры чарджбэк.


3.jpg

Таким образом искусственно создается негативный фон вокруг бренда компании. Это можно монетизировать, вымогая деньги у самой компании в обмен на то, чтобы убрать порочащую информацию со своего сайта/рекламной кампании. Это первый вариант заработка.

Если вы торговали на рынках и потеряли (не важно как) свои деньги, то вам предлагают вернуть потерянные деньги (само собой, это актуально в привязке к конкретному брокеру).

Вступают в ход «юристы», которые гарантируют возврат денежных средств (чарджбэк). Все делают якобы бесплатно. Спустя некоторое время вы узнаете, что вам все же потребуется оплатить их комиссию.

 
4.jpg

После оплаты комиссии юристы исчезают.

 

Получается, тройная выгода.

 

1.       Возможность заработать на шантаже компаний.

2.       Возможность заработать на людях, кто потерял деньги.

3.       Торговля персональными данными тех, кто потерял деньги на финансовых рынках.

Вывод простой: информации в Интернет сейчас много. Нужно подходить к ней критически. Анализировать и проверять факты. Отзывы любой тональности можно купить, подделать.

 А что с «Профитлаб»? Стоит ли доверять компании?

 

Если коротко: я бы присмотрелся, пока не доказано обратного.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +17 +19
вечером +13 +15 ночью +11 +13
Котировки
USD ЦБ РФ 72,7263 -0.9631
EUR ЦБ РФ 79,1189 -0.9299

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.