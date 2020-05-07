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Денежные переводы в Москве и Подмосковье: как отправить и получить

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Бизнес — 7 Мая 2020, 10:53


Чего больше всего не хватает москвичам?

Уже месяц жители столицы ограничены в свободе перемещения. Эта мера продиктована развитием пандемии: по мнению специалистов, только так можно держать под контролем темпы заболевания.

О последствиях этого беспрецедентного события пока еще говорить рано – время покажет, как самоизоляция изменила людей. А то, что ее психологические и социальные последствия неминуемы, очевидно уже сейчас.

Согласно опросам после того, как вынужденное нахождение дома закончится, абсолютное большинство жителей Москвы и Подмосковья планируют чаще и более полноценно общаться с друзьями и родственниками. Семейные и социальные связи оказались значительно ценнее и важнее, например, карьерных устремлений или путешествий.

А в данный момент жители столицы и окрестностей ищут любые способы и возможности продолжить общение. И нередко это выражается в финансовых отношениях. Например, в отправке денежного перевода в качестве подарка на день рождения или получения помощи от родственников на лечение или другие нужды.

Чем поможет «Золотая Корона»

Все чаще жители и гости столицы устанавливают мобильное приложение «Денежные переводы». Это IT-продукт системы платежных сервисов «Золотая Корона», который позволяет осуществлять отправку средств онлайн со смартфона. Также через приложение можно зачислить денежный перевод на банковскую карту.

Это две основные (но далеко не единственные!) опции. Однако на них сейчас сосредоточено внимание пользователей, которые нуждаются в сервисах для решения финансовых вопросов с помощью интернета.

Полезно знать, что перевод денежных средств онлайн возможен и на сайте «Золотой Короны». Прямо сейчас совершить трансферт на странице можно с карты российского, белорусского или казахстанского банка.


Оформляем перевод (инструкция)

Для того, чтобы отправить деньги через «Золотую Корону», вам понадобится:

  • мобильное устройство (смартфон, планшет) с установленным на нем приложением;
  • или компьютер.

У устройств должен быть доступ в интернет.

  • банковская карта, поддерживающая протокол 3-D Secure.

Для оформления нового перевода укажите страну (направление), где будет происходить его выдача.

Решите, какую сумму получит адресат и в какой валюте.

С вашей карты будет списана аналогичная сумма в рублях + комиссия за услугу.

Укажите фамилию и имя адресата. Если отправка происходит в дальнее зарубежье, необходимо внести их латиницей – так, как они записаны в его паспорте.

Напишите его номер телефона.

Теперь заполните блок сведений о себе. Обычно он включает фамилию, имя и номер мобильного, однако для ряда направлений бывает нужно дописать дополнительные данные – например, дату и место рождения или прописку.

Проверьте, все ли заполнено верно и полностью. Вся информация должна быть корректной и достоверной, иначе возникнут трудности с получением или с возвратом.

Заключительный этап – данные карты, с которой будет совершен перевод через сервис. Подтвердите операцию одноразовым паролем. Деньги готовы к получению!

Этот способ отправки средств поистине незаменим сейчас. Пригодится он и в будущем, ведь перевести деньги через Золотую Корону можно не только онлайн, но и наличными: в банках, салонах связи и торговых сетях.



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