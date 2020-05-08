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Полиэтиленовая упаковка высокого давления

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Бизнес — 8 Мая 2020, 09:58

Компания ЕвропакИваново предлагает заинтересованной клиентуре изготовление упаковки с использованием полиэтилена, который производится под высоким давлением. Это PE-LD или же LDPE. Данные виды пленки отличаются своей прочностью и экономичностью. Кроме этого следует отметить прочность пленки к проколам и ее мягкость. Еще особо важным свойством этого полимера является сильное рассеивание света. В случае увеличения толщины, этот показатель растет. ПВД-пакеты используются для упаковки пищевой продукции, текстиля, одежды, а также разных порошкообразных веществ, в том числе шпаклевки или же минеральных удобрений. Следует отметить и высокую морозостойкость PE-LD. На такую пленку можно нанести цветную печать.

Кроме пленки компания https://xn----7sbabhv4abd8aih6bb7k.xn--p1ai/%d0%bf%d0%b2%d0%b4/ занимается производством чехлов для одежды из ПВД. Это пакеты с отверстиями под вешалку и скосами. Заказчики выбирают сумки, пакеты и другие упаковочные изделия прежде всего с учетом характеристик и свойств полимерной пленки. Материал отличается своей морозостойкостью, паро- и влагонепроницаемостью, эластичностью, а также гигиеничностью. Он абсолютно безопасен для упаковки продуктов питания или же детских товаров.

Полиэтиленовая пленка делится на полиэтилен низкого или же высокого давления. Первая называется ПНД, а вторая - ПВД. Они существенно различаются между собой с учетом различных характеристик. ПВД является воскообразным, сравнительно прозрачным, слегка матовым и пластичным материалом. Он обладает прочностью при сжатии и растяжении, стойкостью к разрыву и ударам. Следует отметить и тот факт, что прочность ПВД сохраняется даже при особенно низких температурах вплоть до минус 70°С. Это газопроницаемый материал, поэтому ее нельзя использовать для упаковки продуктов, которые восприимчивы к окислению. Отличается ПВД и высокой химической стойкостью к неорганическим растворителям, щелочам или же кислотам. Однако она уязвима перед жирами, маслами и углеводами.

Более жестким упаковочным материалом является ПНД. Она обладает повышенной прочностью при сжатии или же растяжении. Хотя сопротивление к ударам и разрыву у данной пленки ниже, чем у пленки низкого давления. А вот по показателям химической стойкости и водонепроницаемости она превосходит ПВД. При смятии такая пленка шуршит. Именно это свойство помогает отличить ее от ПВД. Необходимо отметить и повышенную твердость, теплостойкость ПНД. Она не боится растворителей, но наименее морозоустойчивая. Внешне такая пленка полупрозрачная и более мутная. Такой материал может выдержать стерилизацию паром, чего нельзя сказать о ПВД. Из него производятся пакеты "майка".

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