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Производитель канцеляри Maped

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Бизнес — 11 Мая 2020, 09:49

Качественные и эстетичные канцелярские принадлежности востребованы во многих сферах деятельности, а их производителя закономерно ожидает деловой и финансовый успех. Именно по этому пути много лет назад пошла французская компания Maped, которая сегодня является признанным законодателем мод в сегменте детских и офисных канцтоваров. Её продукция давно перешагнула границы Франции, и сегодня детвора всего мира с удовольствием рисует карандашами и фломастерами с ярко-красным логотипом, а офисные сотрудники используют брендовые канцпринадлежности.

Канцтовары Maped – стильно и качественно

Продукция компании Maped хорошо известна и востребована во многих странах мира. Россия тоже не осталась в стороне: наши соотечественники знают и любят удобные и оригинальные канцелярские принадлежности и товары для творчества. Мы приглашаем к сотрудничеству оптовые и розничные компании для организации продажи изделий Maped в регионах России. Ваши покупатели будут рады пользоваться качественными изделиями одного из лучших производителей мира. Обратитесь к нам, чтобы обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества, договориться о сроках и способах поставки канцелярских товаров.

Ассортимент канцелярских товаров Maped

В настоящее время ассортимент продукции под брендом Maped включает четыре основных направления:

  • письменные принадлежности, включающие ручки разных видов (шариковые, гелевые, капиллярные и др.), обычные и механические чернографитные карандаши, а также текстовыделители (маркеры) разных цветов;

  • принадлежности для рисования – в эту категорию входят цветные карандаши, фломастеры, различные виды мелков и красок, по отдельности и в наборах;

  • школьные канцтовары, в том числе линейки, циркули, ножницы, точилки для карандашей, пеналы, ластики и другие необходимые каждому школьнику мелочи;

  • офисные канцтовары – широкий круг всевозможных мелочей, без которых нельзя представить повседневную жизнь любого офиса, от степлеров до магнитов для закрепления бумаг на доске.

Товары перечисленных категорий изготавливаются из качественных, прочных материалов и проходят тщательную проверку, в том числе на гипоаллергенность. В их разработке принимают участие квалифицированные дизайнеры, специалисты по эргономике, детские психологи, технологи и другие профильные специалисты. Канцелярские товары Maped – это стильные, чрезвычайно прочные и практичные изделия, которые придутся по вкусу покупателям всех возрастов.

Почему потребители выбирают канцелярские товары Maped

  1. Обширный ассортимент, удовлетворяющий практически любым запросам.

  2. Безукоризненное качество каждого продукта, которое ощущается буквально с первого прикосновения.

  3. Неординарный, запоминающийся дизайн, что в наибольшей степени характерно для товаров, предназначенных детям.

  4. Безопасность каждого изделия, начиная от качественного гипоаллергенного пластика до формы и исполнения любой детали.

  5. Долговечность, в несколько раз превышающая привычный срок службы среднестатистических канцтоваров.

Позвоните нам по поводу закупки канцелярских товаров Maped. Мы отправляем продукцию компании во все регионы России.

ООО «МАПЕД РУС» (LLC “MAPED RUS”)
197376, Россия , г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23
Сайт: https://maped.one/
Тел.: +7 (812) 932-59-37
E-mail: info@maped.one



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