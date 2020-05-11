Производитель канцеляри Maped

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Бизнес — 11 Мая 2020, 09:49
Качественные и эстетичные канцелярские принадлежности востребованы во многих сферах деятельности, а их производителя закономерно ожидает деловой и финансовый успех. Именно по этому пути много лет назад пошла французская компания Maped, которая сегодня является признанным законодателем мод в сегменте детских и офисных канцтоваров. Её продукция давно перешагнула границы Франции, и сегодня детвора всего мира с удовольствием рисует карандашами и фломастерами с ярко-красным логотипом, а офисные сотрудники используют брендовые канцпринадлежности.
Канцтовары Maped – стильно и качественно
Продукция компании Maped хорошо известна и востребована во многих странах мира. Россия тоже не осталась в стороне: наши соотечественники знают и любят удобные и оригинальные канцелярские принадлежности и товары для творчества. Мы приглашаем к сотрудничеству оптовые и розничные компании для организации продажи изделий Maped в регионах России. Ваши покупатели будут рады пользоваться качественными изделиями одного из лучших производителей мира. Обратитесь к нам, чтобы обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества, договориться о сроках и способах поставки канцелярских товаров.
Ассортимент канцелярских товаров Maped
В настоящее время ассортимент продукции под брендом Maped включает четыре основных направления:
Товары перечисленных категорий изготавливаются из качественных, прочных материалов и проходят тщательную проверку, в том числе на гипоаллергенность. В их разработке принимают участие квалифицированные дизайнеры, специалисты по эргономике, детские психологи, технологи и другие профильные специалисты. Канцелярские товары Maped – это стильные, чрезвычайно прочные и практичные изделия, которые придутся по вкусу покупателям всех возрастов.
Почему потребители выбирают канцелярские товары Maped
Позвоните нам по поводу закупки канцелярских товаров Maped. Мы отправляем продукцию компании во все регионы России.
ООО «МАПЕД РУС» (LLC “MAPED RUS”)
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