Хозблоки для дачи

Начинающие осваивать дачные участки приходят к выводу, что без доступных и качественных хозблоков в это деле просто не обойтись. Так называются универсальные строения, которые используются для разных целей. Датч Мастер

предлагает дачные хозблоки по наиболее оптимальным ценам. На официальном веб-сайте компании представлено огромное разнообразие уже готовых проектов. В каждый из таких проектов заказчик может внести любые нужные для себя изменения. Компания выполняет модернизацию хозблоков. Стоимость квадратного метра таких строений за полтора метров составляет 30800 руб.

Датч Мастер имеет собственный автопарк. Благодаря этому доставка выполняется максимально оператинов, недорого. В хозблоках подобного типа предусмотрено несколько отделений. Например, вы можете обустроить душевую, дровник или же туалет. После постройки его можно переоборудовать для иных целей. Например превратить строение в летнюю кухню, кладовку или же мастерскую. Заказчики получают от компании гарантии качества. Мастера, выполняющие сборку подобных строений имеют десятилетний опыт работы в строительстве. Благодаря этому они справляются с задачами любой сложности. Хозблок 4х2 здесь вам обойдется не более 37000 руб.

В каталожном списке вы сможете найти разнообразные варианты проектов для душевых. Это простые однокомнатные строения, дополненные разными помещениями. Обшивка конструкций выполняется вагонкой. А каркас сооружается из древесины. Фундамент представляет собой брус. На монтаж таких хозблоков уходит не более суток. Дополнительно заказчику рекомендуется обработка хозблока антисептиком. Он защитит строение от осадков и воздействия прямых лучей солнца. Благодаря такой обработке уменьшается вероятность гниения древесины и ее деформации.

Датч Мастер имеет собственное производство. А качество лесоматериалов тщательно контролируется опытными инженерами компании. Для сборки хозблоков используется исключительно евровагонка категории В. Кровля выполняется из оцинкованного железа. Используется односкатный тип крыши. Двери и перегородки являются каркасными. Прежде всего устанавливается столбчатый фундамент. Также можно заказать винтово-свайный фундамент. Установка таких опор позволяет значительно ускорить процесс строительства. Винтовые сваи отличаются своей надежностью. Монтаж выполняется путем вкручивания изделий. При этом они должны быть завинчены ниже отметки промерзания почвы. Специальный антикоррозийный состав, которым обрабатываются подобные металлические опоры, исключают образование ржавчины. Внутренняя полость свай заливается пескобетоном. Благодаря этому эксплуатационный срок винтово-свайного фундамента увеличивается до 70 лет.