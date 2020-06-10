Точки доступа — виды и основные характеристики

В статье рассказывается, какие бывают точки доступа (https://e-server.com.ua/aktivnoe-setevoe/tochki-dostupa) и какие параметры нужно учитывать при выборе.





Виды беспроводных точек доступа

В зависимости от места размещения все устройства делят на два типа:

для установки в помещении — внутренние модели;

для монтажа на улице — внешние/наружные девайсы.

Главное отличие моделей заключается в типе корпуса. У уличного устройства он антивандальный. Это необходимо, чтобы аппаратную начинку не испортили дождь, пыль и ультрафиолет. Также такие модели не боятся ветра, механических повреждений и перепадов температуры. Также стоит отметить, что зачастую уличные устройства обладают большей мощностью.

Помимо типа девайса, при выборе нужно учитывать его технические характеристики.

Ключевые параметры точки доступа

Чтобы скорость беспроводной связи была оптимальной, обратите внимание на стандарт вай-фай. Современные модели используют стандарт передачи данных 802.11.n и 802.11.ac. Первые — подойдут для квартиры, небольшого офиса. Вторые — обеспечивают более высокую скорость, поэтому пригодятся для более требовательных к пропускной способности сетей. Также существуют модели, поддерживающие новейший стандарт 802.11.ах, но стоят они дороже остальных. Они подходят для крупных корпоративных сетей.

Примечание: чтобы получить максимум возможной скорости, стандарт у точки доступа и клиентских устройств должен быть одинаковым.

WiFi точка доступа может поддерживать частоту канала 2,4 и 5 ГГц. В первом случае сигнал хорошо преодолевает механические препятствия, но при этом он более восприимчив к остальным помехам. Эту частоту поддерживает большинство клиентских устройств, однако по этой причине она является более загруженной. Что касается канала 5 ГГц, то он устойчивее к радиочастотным помехам, а вот через препятствия проходит хуже. Также эта частота — более свободная, но вот совместима с меньшим количеством клиентских девайсов.

Примечание от EServer (https://e-server.com.ua/): популярностью пользуются двухдиапазонные модели, которые поддерживают оба частотных канала и переключаются на нужный автоматический.

Чтобы приобрести подходящую модель, обратите внимание на коэффициент усиления антенны. Чем он больше, тем качественнее сигнал. Также стоит учесть некоторые дополнительные возможности. Так, есть модели с USB портом. К такому устройству можно подключить внешний накопитель или же принтер для удаленного доступа. Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE позволяет не устанавливать дополнительные сетевые розетки: питание девайса будет осуществляться по витой паре.