4 полезных совета о том, как тратить меньше времени на медосмотры

Жизнь современного человека тесно связана с прохождением медосмотров и получением различных медицинских заключений. Чтобы оформить ребёнка в детсад нужно принести заключение от педиатра, для устройства на работу потребуется пройти профосмотр, для посещения бассейна администрация непременно запросит разрешение от врача, и так далее — «бумажному круговороту» просто нет конца.

С одной стороны, нельзя сказать, что подобные требования излишни или бесполезны. Например, необходимость получить медсправку на права для ГИБДД защищает участников дорожного движения от неадекватных граждан, которые могли бы начать кататься по улицам, если бы водительское удостоверение выдавали каждому желающему. А с другой стороны, хождение по врачам всегда так утомляет и отнимает столько времени, что даже полезные, в принципе правила, начинают вызывать раздражение.





При таком положении дел невольно назревает вопрос: можно ли как-то сократить время прохождения медицинских комиссий, чтобы не «убивать» на них по 2-3 дня? Оказывается, кое-что действительно сделать можно, причём без всяких титанических сверхусилий.

Совет первый: планировать всё заранее

Нужно признать очевидный факт: потребность в том или ином медицинском заключении крайне редко возникает совершенно спонтанно. Как правило, о необходимости предстоящего оформления медсправки человек знает за несколько недель или даже месяцев, что открывает возможность прохождения медкомиссии в максимально удобное для этого время.

Если спланировать визит в поликлинику заранее, то можно так «подогнать» все свои текущие дела, чтобы высвободить один день на «хождения по врачам» без ущерба работе или личным планам. Правда, для этого требуется определённый уровень самоорганизованности, которым владеют не все...к сожалению.

Совет второй: не забывать про частные медцентры

Обращение в частную поликлинику — это самый простой и наиболее эффективный способ пройти любую медкомиссию в течение одного-двух часов. Например, если обратиться в такую клинику, как медицинский центр «Деломедика» в Лобне, где скорость обслуживания пациентов достигается благодаря детально продуманной организации врачебного приёма, то даже обеденного перерыва может хватить, чтобы получить на руки требуемое заключение.

Ну, а если тратить свой обеденный перерыв на «походы по врачам» жалко, то всегда можно отпросится с работы на часок, чтобы пройти нужный медосмотр — и в платном медцентре это будет на самом деле «часок», а не полдня.

Совет третий: сдать анализы на дому























Ещё один хитрый способ сэкономить немного времени заключается в том, чтобы сдать анализы у себя дома или на работе, если последнее будет удобно. Ведь сдачу таких основных анализов, как кровь или моча, предполагает практически любая медкомиссия, так почему бы не сберечь пару лишних часов, вызвав медсестру-лаборантку к себе домой?

Услуги выездной лаборатории оказывают практически все частные клиники, и даже если человек намерен получать справку в государственной поликлинике, ничто не мешает ему сдать анализы у частников, чтобы избавить себя от лишнего стояния в очередях.

Совет четвёртый: взять в поликлинику помощника

Тем, кто не рассматривает вариант обращения в частные медцентры, можно напомнить одну старую, но вполне работающую хитрость: пригласить с собой в поликлинику 1-2 помощников, которые будут занимать очереди к разным специалистам. Конечно, можно попробовать делать это самостоятельно, но могут возникнуть разные «технические накладки»: например, одновременно подойдёт очередь заходить к разным врачам.

Гораздо вернее взять помощника, к примеру, не работающую бабушку-пенсионерку, которая будет стойко «держать» очередь. Такой подход может реально сэкономить уйму времени. Главное, чтобы отыскался тот, кому будет не жалко тратить собственное время на стояние в очередях.

А если справку...купить?

Да, такой вариант действительно имеет место быть — просто купить необходимую справку, благо интернет заполнен соответствующими предложениями. Многие продавцы медсправок даже предлагают услуги курьерской доставки, чтобы клиенту вообще не пришлось выходить из дома, но...нужно признать тот факт, что у этого «удобства» есть и другая, обратная сторона — риск разоблачения. Ведь если обман раскроется, то последствия могут быть крайне неприятными, и тогда достигнутая экономия времени окажется просто «золотой».

Рисковать или нет — это личное дело каждого человека, но, всё-таки, лучше экономить время при помощи перечисленных выше советов, а противозаконные меры оставить не использовать. Ведь, в конце концов, речь идёт об обычной медицинской справке.