Рейтинг российских 3D-принтеров за 2020 год

3D-принтер – это устройство, способное создать разные поделки, пластиковые детали. Он может применяться для домашнего пользования либо для выполнения профессиональных задач. Изучите лучшие принтеры от «Царь 3D» https://tsar3d.ru/3d-printery/ и подберите подходящую модель.

Geetech A10M

Эта модель имеет 2 входа, 1 выход. Она считается идеальным вариантом для домашнего пользования и может обеспечить двухцветную печать, отличающуюся отменным качеством. Стоит вспомнить о полезной особенности аппарата – можно применять водорастворимый пластик на поддержках. Часто потребители сталкиваются с проблемой удаления поддержки. Она легко решается благодаря водорастворимому пластику. Стоит опустить устройство в воду и поддержка начнет растворяться. Печать на 3D-принтере будет отличаться точностью, отличным качеством и прекрасным соотношение качества и цены.

Flying bear Ghost 4S

Данный вариант относится к бюджетному сегменту и может подключаться к Wi-Fi. Кроме того, устройство имеет большой сенсорный дисплей на 4 дюйма, много настроек. Последние способствуют максимальной точной печати, красивому результату. Такой 3D-принтер отличается жесткой конструкцией, наличием датчика окончания филамента, возможностью возобновления печати после того, как отключили либо включили электричество.

Anycubic Mega-S

Модель пользуется популярностью среди потребителей, ее часто приобретают для дома. Эта версия способна выполнять печать гибких материалов с помощью филамента ТПУ. Здесь применяется улучшенная платформа Ultrabase, где есть подогрев. При необходимости можно снять деталь аппарата, но после охлаждения. Что немаловажно – готовое изделие приобретает приятную, гладкую нижнюю поверхность. Печатать можно с помощью USB-провода либо SD-карты. Таким принтером легко пользоваться, его можно настраивать, здесь отмечается интеллектуальная система, которая контролирует температуру. Также есть возможность возобновления работы, если отключалось электричество.

Wanhao Duplicator 10

Эта модель имеет свою особенность – активное охлаждение. Оно обдувает принтер, который изготовлен из PLA-пластика. Поэтому аппарат может быстро остыть. Здесь поддерживается печать с персонального компьютера, SD-карты. Устройство обладает специальным дисплеем. Его рекомендуют применять моделистам – энтузиастам.