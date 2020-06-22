понедельник
|
Маски для лица — эффективная косметика от популярных брендов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Июня 2020, 18:40
Ухаживать за лицом — необходимость для всех, кто хочет выглядеть молодо и свежо независимо от возраста. Для этого используют разные косметические средства, помогающие удалить грязь и макияж. Но их главная задача — восполнить недостаток питательных элементов и влаги. Максимального эффекта в этом смысле можно добиться с помощью масок для лица, которые позволяют быстро насытить клетки кожи необходимыми веществами. Каким будет конечный результат, зависит от вида этого косметического продукта. Все они рассчитаны на определенный тип кожных покровов, что обязательно следует учитывать при выборе. Если вы заказываете подобную косметику в интернете, то внимательно читайте состав и назначение каждого товара. Наиболее эффективны разработки известных брендов, которые много времени и финансов вкладывают в поиск действительно работающих формул.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
ночью +12 +14 утром +16 +18
Котировки
Партнеры