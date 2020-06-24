С терроризмом можно бороться только объединенными усилиями

Вячеслав-Моше Кантор возглавляет Европейский еврейский конгресс уже многие годы. Славится он масштабной и разнообразной общественной деятельностью. Однако особое внимание глава ЕЕК уделяет борьбе с террористической активностью и терроризмом. Его можно назвать непримиримым врагом террористов. Господин Моше считает, что терроризм является врагом всего человечества и цивилизации. По его мнению, люди должны объединиться и бороться с подобным явлением в глобальном плане. Террористы должны получить решительный отпор на уровне любых структур или же систем. Недопустимо, считает Кантор, чтобы с ними боролись лишь отдельные государства.

В своем очередном интервью

глава ЕЕК заявил, что действующей политики сдерживания по отношению к террористической деятельности недостаточно. Это неэффективный способ. Поэтому необходимы более решительные действия. Его заявления приобрели особую актуальность в феврале текущего года, когда столицу Дании сотрясла целая серия терактов. Возле копенгагенской синагоги тогда произошла стрельба, в результате которой погибли не только полицейские, давшие отпор террористу, но и мирные граждане.

Серия копенгагенских терактов вынудила Вячеслава Кантора обратиться к европейским властям. Он призвал Европарламент использовать целенаправленные действия для уничтожения террористических ячеек. Именно в таких ячейках происходит периодическая активизация и организация серий терактов по всему европейскому континенту. Добиться безопасности граждан невозможно, отмечает Кантор, если весь Евросоюз не примет масштабную, комплексную программу против террористической деятельности. По его мнению, произошедшие теракты, повторяющиеся постоянно, прекрасно доказывают неэффективность действующей стратегии. Поэтому, необходимо изменение всей системы борьбы с террористической активностью. Нужно уничтожать террористические структуры, а не думать о предотвращении отдельных терактов, считает глава ЕЕК.

Кроме вышеперечисленных мер Моше Кантор считает обязательным постоянное обсуждение и осуждение террористической идеологии, а также их радикальных последователей. Благодаря этому, заявляет Кантор, будет предотвращена вербовка новых членов незаконных формирований. Также он считает обязательным создать совместную рабочую группу, которая объединить представителей всех европейских стран. Ее необходимо снабдить всеми соответствующими ресурсами и полномочиями. Такая централизация усилий поможет скоординировать работы по сбору разведывательных данных и информации, доступ к которым в дальнейшем будет открыт для любой страны, находящейся под угрозой.