Основные качества профессионального дизайнера интерьера

Дизайнер интерьера - сложная и глубокая профессия. Чтобы справляться со своими обязанностями в этом случаем, мало знать теорию. Настоящий дизайнер должен обладать рядом “врожденных” качеств. Итак, давайте разберемся, что же это за качества и черты, и почему их наличие для специалиста является очень важным?

Пространственное воображение

Это умение видеть образами. Глядя на пустое помещение, специалист может представить, как будет выглядеть дом после ремонта. Где и какая мебель должна стоять, какие цвета необходимо подобрать и будут ли они сочетаться. Профи может с легкостью составить образ у себя в голове, ориентируясь только на пожелания и слова заказчика.

Художественные способности

Мало представить картинку у себя в голове, ее также необходимо перенести на бумагу или иной носитель. Кроме того, наличие художественного таланта позволит внести в интерьер собственные штрихи, придать окружающей среде индивидуальность. К художественным способностям относится не только способность рисовать, но и умение чувствовать грань между цветами, хорошая зрительная память, понимание пропорций и т.п.

Коммуникабельность

Хороший дизайнер интерьера должен уметь находить общий язык с заказчиками. В противном случае, ему просто не удасться воплотить в реальность ту идею, которая важна для клиента. Кроме того, необщительный и замкнутый специалист вряд ли сможет завоевать доверие и уважение окружающих.

Стрессоустойчивость

Пожелания клиента могут меняться так же часто, как и его настроение. При этом у заказчика могут возникать сомнения по поводу правильности действий самого дизайнера, выбранных цветов и т.п. Настоящий профессионал должен обладать выдержкой и терпением. Необходимо не только находить общий язык с оппонентом, но и не вестись на провокации со стороны. Способность вести конструктивный диалог и невозмутимое спокойствие - одни из самых главных орудий дизайнера.

Способность к черчению

Несмотря на огромное многообразие компьютерных программ, готовых сделать за вас большую часть работы, вам все равно не удастся полностью отказаться от “ручного” труда. Навык создания чертежей, расчета точности линий и пропорций пригодится любому дизайнеру. Именно поэтому умение держать в руках карандаш и линейку считается не менее важным, чем все предыдущие качества.

Творческое воображение

От того, насколько сильно развито творческое воображение профессионала, будет зависеть количество и качество выдаваемых идей. Без воображения в этой профессии делать нечего, разве что копировать чужие идеи. В процессе творческого воображения профессионал обрабатывает зрительные образы и визуализирует их в виде рисунков, набросков или 3D моделей. Это очень сложный, но при этом интересный процесс.

Усидчивость

Мало увидеть образ, его также необходимо перенести на бумагу или обработать в компьютерной программе. При этом важно учесть все пожелания клиента и не забыть даже о самых незначительных деталях. Также исполнитель должен быть готов к внесению возможных поправок и корректировок в уже готовый проект. Иногда над одним проектом приходится высиживать не только долгие часы, но и дни.

Умение концентрировать внимание

Умение сосредоточить внимание на выполнении конкретной задачи позволит избежать ошибок и справиться с работой в более короткие сроки. Кроме того, способность концентрировать внимание позволит обнаружить возможные ошибки и недочеты и вовремя исправить их.

Ну и конечно же, хороший специалист должен относиться к своей профессии с любовью и уважением. Только в этом случае ему удасться добиться успеха в выбранном деле и заслужить уважение клиентов.

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