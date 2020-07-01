01
июля 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Основные качества профессионального дизайнера интерьера

Основные качества профессионального дизайнера интерьера

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 1 Июля 2020, 10:55

Дизайнер интерьера - сложная и глубокая профессия. Чтобы справляться со своими обязанностями в этом случаем, мало знать теорию. Настоящий дизайнер должен обладать рядом “врожденных” качеств. Итак, давайте разберемся, что же это за качества и черты, и почему их наличие для специалиста является очень важным?

Пространственное воображение

Это умение видеть образами. Глядя на пустое помещение, специалист может представить, как будет выглядеть дом после ремонта. Где и какая мебель должна стоять, какие цвета необходимо подобрать и будут ли они сочетаться. Профи может с легкостью составить образ у себя в голове, ориентируясь только на пожелания и слова заказчика.

Художественные способности

Мало представить картинку у себя в голове, ее также необходимо перенести на бумагу или иной носитель. Кроме того, наличие художественного таланта позволит внести в интерьер собственные штрихи, придать окружающей среде индивидуальность. К художественным способностям относится не только способность рисовать, но и умение чувствовать грань между цветами, хорошая зрительная память, понимание пропорций и т.п.

Коммуникабельность

Хороший дизайнер интерьера должен уметь находить общий язык с заказчиками. В противном случае, ему просто не удасться воплотить в реальность ту идею, которая важна для клиента. Кроме того, необщительный и замкнутый специалист вряд ли сможет завоевать доверие и уважение окружающих.

Стрессоустойчивость

Пожелания клиента могут меняться так же часто, как и его настроение. При этом у заказчика могут возникать сомнения по поводу правильности действий самого дизайнера, выбранных цветов и т.п. Настоящий профессионал должен обладать выдержкой и терпением. Необходимо не только находить общий язык с оппонентом, но и не вестись на провокации со стороны. Способность вести конструктивный диалог и невозмутимое спокойствие - одни из самых главных орудий дизайнера.

Способность к черчению

Несмотря на огромное многообразие компьютерных программ, готовых сделать за вас большую часть работы, вам все равно не удастся полностью отказаться от “ручного” труда. Навык создания чертежей, расчета точности линий и пропорций пригодится любому дизайнеру. Именно поэтому умение держать в руках карандаш и линейку считается не менее важным, чем все предыдущие качества.

Творческое воображение

От того, насколько сильно развито творческое воображение профессионала, будет зависеть количество и качество выдаваемых идей. Без воображения в этой профессии делать нечего, разве что копировать чужие идеи. В процессе творческого воображения профессионал обрабатывает зрительные образы и визуализирует их в виде рисунков, набросков или 3D моделей. Это очень сложный, но при этом интересный процесс.

Усидчивость

Мало увидеть образ, его также необходимо перенести на бумагу или обработать в компьютерной программе. При этом важно учесть все пожелания клиента и не забыть даже о самых незначительных деталях. Также исполнитель должен быть готов к внесению возможных поправок и корректировок в уже готовый проект. Иногда над одним проектом приходится высиживать не только долгие часы, но и дни.

Умение концентрировать внимание

Умение сосредоточить внимание на выполнении конкретной задачи позволит избежать ошибок и справиться с работой в более короткие сроки. Кроме того, способность концентрировать внимание позволит обнаружить возможные ошибки и недочеты и вовремя исправить их.

Ну и конечно же, хороший специалист должен относиться к своей профессии с любовью и уважением. Только в этом случае ему удасться добиться успеха в выбранном деле и заслужить уважение клиентов.

Где же найти такого дизайнера? Команда студии L.DesignStudio попробовала разобраться в этом вопросе и собрала все рекомендации по поиску дизайнера в одной статье - https://ldesign.studio/kak-najti-dizajnera-interera/. Надеемся, что вы сможете сделать правильный выбор.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +21 +23
вечером +18 +20 ночью +15 +17
Котировки
USD ЦБ РФ 70,4413 0.4900
EUR ЦБ РФ 78,9929 0.3117

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.