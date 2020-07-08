Надежные крановые весы от производителя Тензо-М





Крановые весы https://www.tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/kranovye-vesy/ – подвесное оборудование, предназначенное для измерения веса материалов разного вида на высоте. Трудно представить работу предприятий металлургической промышленности, горнодобывающее производство, изготовление материалов без применения такой спецтехники. Купить электронные крановые весы можно у разработчика и производителя весоизмерительного оборудования «Тензо-М».

Как устроены весы?

В основе конструкции – специализированный датчик. Он может работать при любых погодных условиях и имеет высокую точность измерения. Обработка сигнала и отображение веса происходит, благодаря преобразователю со световым индикатором. Он оснащен беспроводным модулем Wi-Fi для введения оборудования в локальную сеть предприятия.





В конструкцию электронных крановых весов обязательно входят:

дисплей для считывания информации;

преобразователь для оцифровки сигнала от датчика веса;

тензометрический датчик;

крепление для крана.

Стандартная комплектация включает в себя пульт управления, что дает возможность работы с несколькими весами, обнулять показания, сохранять результаты взвешивания с привязкой к наименованию груза.

Такие весы обладают высокой грузоподъемностью и износоустойчивостью. Они имеют отсек для аккумулятора и способны работать в энергосберегающем режиме эксплуатации. Время непрерывной работы от батареи – до 2-х суток.

Купить электронные крановые весы от производителя «Тензо-М»

У производителя можно приобрести электронные крановые весы III класса точности, рассчитанные для разных нагрузок:

ВК «Стриж». Максимальная нагрузка – 5, 10, 20 т, степень защиты датчиков – IP67, степень защиты преобразователя – IP65, максимальная высота подвеса – 780 мм. ВК «Фламинго». Допустимая нагрузка – 1, 2 т, степень защиты датчиков и цифрового преобразователя IP65, высота подвеса – до 520 мм.

Весы равнозначны по функциональному обеспечению, оснащены беспроводным модулем, работают от аккумуляторной батареи. Вся техника сертифицирована и внесена в Государственный Реестр средств измерений. Гарантийный срок – 1 год.

Представительства компании открыты в разных регионах России, в республике Беларусь и Узбекистане. На сайте «Тензо-М» работает служба поддержки. Можно заполнить заявку на поверку, техническое обслуживание и ремонт оборудования. В разделе «Документация и ПО» доступны для скачивания руководства по использованию техники. Здесь же можно оставить отзыв о продукции, работе компании и предложить сотрудничество.