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Надежные крановые весы от производителя Тензо-М
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Бизнес — 8 Июля 2020, 10:41
Крановые весы https://www.tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/kranovye-vesy/ – подвесное оборудование, предназначенное для измерения веса материалов разного вида на высоте. Трудно представить работу предприятий металлургической промышленности, горнодобывающее производство, изготовление материалов без применения такой спецтехники. Купить электронные крановые весы можно у разработчика и производителя весоизмерительного оборудования «Тензо-М».
Как устроены весы?
В основе конструкции – специализированный датчик. Он может работать при любых погодных условиях и имеет высокую точность измерения. Обработка сигнала и отображение веса происходит, благодаря преобразователю со световым индикатором. Он оснащен беспроводным модулем Wi-Fi для введения оборудования в локальную сеть предприятия.
В конструкцию электронных крановых весов обязательно входят:
Стандартная комплектация включает в себя пульт управления, что дает возможность работы с несколькими весами, обнулять показания, сохранять результаты взвешивания с привязкой к наименованию груза.
Такие весы обладают высокой грузоподъемностью и износоустойчивостью. Они имеют отсек для аккумулятора и способны работать в энергосберегающем режиме эксплуатации. Время непрерывной работы от батареи – до 2-х суток.
Купить электронные крановые весы от производителя «Тензо-М»
У производителя можно приобрести электронные крановые весы III класса точности, рассчитанные для разных нагрузок:
Весы равнозначны по функциональному обеспечению, оснащены беспроводным модулем, работают от аккумуляторной батареи. Вся техника сертифицирована и внесена в Государственный Реестр средств измерений. Гарантийный срок – 1 год.
Представительства компании открыты в разных регионах России, в республике Беларусь и Узбекистане. На сайте «Тензо-М» работает служба поддержки. Можно заполнить заявку на поверку, техническое обслуживание и ремонт оборудования. В разделе «Документация и ПО» доступны для скачивания руководства по использованию техники. Здесь же можно оставить отзыв о продукции, работе компании и предложить сотрудничество.
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