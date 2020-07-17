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ТОП фишек дизайна шкафов-купе

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Бизнес — 17 Июля 2020, 09:56

Шкафы-купе на заказ – идеальный способ организации системы хранения вещей. Они могут быть больших и средних размеров, стандартных либо оригинальных конфигураций, идти с глухими фасадами либо зеркальными, стеклянными створками. На мебель есть своя мода – учитывать ее не обязательно, но желательно. Понимание модных тенденций поможет вам сформировать собственное представление о прекрасном и создать гармоничный, стильный интерьер.


Материал предоставлен мебельной мастерской «Фиорензо». Здесь для вас подготовят предварительный расчет по эскизам, чертежам, отправят результаты через электронную почту. Вы заранее сможете понять, как будет выглядеть шкаф-купе на заказ, внести корректировки в проект. С примерами готовых решений приглашаем ознакомиться по ссылке https://fiorenzo.ru/katalog/msview-shkaf-kupe/.

То, что ушло в прошлое

Радиусы, изгибы, многочисленные узоры еще используются, но уже отходят в прошлое. Не прогадаете, если остановитесь на шкафе-купе на заказ с выверенными пропорциями и четкими простыми формами.

Желательно отказаться:

  • от гнутых линий;
  • комбинаций панелей ДСП с зеркалами;
  • зеркал с фотопечатью;
  • вставок из венге, красного дерева;
  • применения нетрадиционных материалов при изготовлении створок в классическом стиле.

Шкаф-купе как предмет декора имеет право на жизнь, но все чаще дизайнеры стали выбирать нейтральные модели. Они выполняют чисто функциональную роль или идут со скрытыми фасадами и как бы сливаются с окружающим пространством.


Правила выбора

Угловые и радиусные шкафы-купе заказывают реже, но если нужны компактность, оригинальность форм, можете остановиться на этих вариантах. Старайтесь не перегружать пространство – угловую модель делайте максимально облегченной, а не громоздкой, съедающей пространство. Скругленные полки по бокам делают только, если они нужны с практической точки зрения (в прихожей для головных уборов, в гостиной для книг). В остальных случаях стоит остановиться на классическом шкафе-купе прямой формы.


Прямой до потолка шкаф-купе на заказ – универсальное решение, его в 2020 году дизайнеры устанавливают во всех помещениях. Поиграть можно с фасадами – их делают глухими или декорированными, яркими глянцевыми либо сливающимися с пространством. Желательно наличие вместительных антресолей. Старайтесь «прятать» модель типа купе. Навряд ли она выйдет незаметной, но играть на контрастах, объемных сложных рисунках не стоит.



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