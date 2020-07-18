Сегодня CSGOEmpire является одной из крупнейших азартных интернет-площадок, которая собирает фанатов КС:ГО. Портал был запущен в 2016 г. Начиная с того момента количество зарегистрированных на CSGOEmpire превысило 5 млн человек. Ставить здесь можно скинами оружия или же предметами. Также возможен обмен монет. Любой беттор может отправлять чаевые или же жетоны другим участникам. Чтобы приступить к игре, необходимо сначала внимательно изучить обзор CSGOEmpire https://eggcsgo.ru/obzor-csgoempire/ и ознакомиться с преимуществами данной интернет-площадки.

Официальный веб-сайт сервиса выделяется оригинальным оформлением. Разработчики выбрали для него черный фон. На главной страничке имеется иконка с флажками стран. Нажимая на нее вы можете выбрать язык интерфейса. В логотипе ресурса присутствуют игральные кости. В меню можно увидеть основные рубрики. В разделе Fairness представлена информация о принципах и честности компании. В категории Giveaways можно ознакомиться с графиком раздачи подарков. Справочную информацию пользователи найдут в категории Help. Зеркала у ресурса пока нет. Это обусловлено крайне редким блокированием веб-сервиса. Следовательно, нужды в копиях здесь нет. Также нет у компании мобильной версии. Любой владелец гаджета может беспрепятственно открыть браузерную версию веб-сайта.

Чтобы приступить к онлайн-ставкам необходимо прохождение регистрационной процедуры. Для создания учетных записей используются Стим-аккаунты. После завершения регистрационной процедуры виртуальные пользователи с легкостью войдут в свой профиль и получат доступ к полному функционалу веб-сайта. Введенная персональная информация находится под защитой компании. Она не при каких условиях не разглашается. Для авторизации система используется цифровой идентификатор. Это является дополнительной защитой для бетторов. Конфиденциальность здесь гарантирована любому зарегистрированному пользователю. Однако вышеописанную процедуру не смогут пройти несовершеннолетние граждане.

Новые клиенты могут рассчитывать на получение одноразового бонуса, размером в 0.5 долларов. Использование такой суммы возможно только для ставок. Однако, чтобы получить такой подарок, необходимо иметь лицензионную версию КС:ГО на собственном аккаунте. Чтобы получить его необходимо открыть официальный веб-сайт, выполнить процедуру авторизации через Стим, войти в рубрику Free Coins, а затем активировать промокод. Постоянные посетители ресурса могут рассчитывать на получение ежедневного бонуса. Не забудьте заглянуть в рубрику Daily Cases. Здесь вы найдете немало приятных презентов. Нажимая данную опцию, перед вами появится закрытый ящик. Его нужно открыть и посмотреть, что там спрятано. Сервис награждает бетторов и депозитными бонусами. Начисляются они после пополнения игорного депозита криптовалютой. К внесенной сумме добавляется ее 16 процентов. Отыгрывать такой подарок вам не придется. Деньги можно вывести в любой момент.



Версия для печати



Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость