Онлайн-магазин iShop:MSK является официальным дилером продукции Apple. Здесь вы сможете найти любые айфоны американского технологического гиганта вместе с другими товарам. Интернет-магазин работает на постоянную клиентуру. Следовательно, здесь с особым вниманием относятся к вопросу доверия покупателей. Чтобы выбрать подходящую модификацию гаджета, достаточно просмотреть онлайн-каталог ресурса. На каждый айфон или же другое устройство яблочников здесь распространяется гарантиа. Доставка выполняется абсолютно бесплатно.





iShop:MSK https://ishopmsk.ru придерживается политики конфиденциальности. Кроме айфонов здесь можно приобрести айпады, Макбуки или же аймаки. Широким ассортиментом представлены умные часы Apple Watch. Также онлайн-магазин торгует разными аксессуарами для вышеперечисленных устройств. Здесь регулярно проводятся выгодные для покупателей акции. Стоимость смартфонов Айфон в интернет-магазине начинается с 4990 руб. Однако в рамках акций их можно приобрести еще дешевле. Потребителя непременно заинтересует огромный выбор планшетов айпад, которые можно купить всего за 21990 руб.







Следует отметить что во время карантина онлайн-магазин работает в ежедневном режиме от 10:00 до 21:00. Выходных здесь нет. Для покупателей доступны не только бесплатная доставка, но и самовывоз. Каждый из курьеров имеет защитные перчатки и маски. Восстановленных моделей в ассортименте онлайн-магазина вы не найдете. iShop:MSK торгует только оригинальными айфонами и другими устройствами корпорации Apple. На каждое устройство распространяется гарантийный ремонт. Клиент при покупке товара получает специальный гарантийный талон, который должен быть предъявлен мастеру, чтобы получить гарантийный ремонт. Выбрасывать такой документ во время эксплуатации устройства нельзя.



