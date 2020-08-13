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The International - самый крупный турнир по Дота 2
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Бизнес — 13 Августа 2020, 12:47
Популярность киберспорта среди пользовательской аудитории глобальной сети растет безудержно. Различные дисциплины данного направления привлекают миллионы пользователей с разных частей земного шара. По этим дисциплинам проводятся ежегодные крупнейшие турниры, призовые фонды которых снимают все рекорды. Одним из наиболее популярных шутеров сегодня считается Дота 2. Это уникальная игра, имеющая ряд особенностей, которые прекрасно используются профессиональными геймерами. Именно по Дота 2 проводится крупнейший ежегодный турнир Интернешенл, аудитория которого исчисляется десятками миллионами.
Сервис Luckystuya https://luckystudiya.ru/ предлагает азартным бетторам актуальное расписание матчей и коэффициенты вместе с турнирными таблицами по Интернешенл 2020. Здесь можно найти любую информацию об этом турнире, ознакомиться с возможностями команд-участников, изучить аналитику и сделать правильный выбор. Проводится этот турнир ежегодно, начиная с 2011 г. Сегодня букмекеры охотно принимают ставки на киберспорт, в том числе и на Дота 2. Особый интерес среди них вызывает именно Интернешенл. Данный турнир собирает у экранов компьютеров миллионные аудитории, поэтому виртуальные букмекеры не хотят упустить шанс получения прибыли и предлагают своим пользователям широкие росписи по данной дисциплине.
Организатором турнира Интернешенл является компания-разработчик Дота 2 - Valve. На финальный этап соревнований отбирается шестнадцать лучших команд со всего мира. Данный турнир проводится ежегодно, не более одного раза. Это наиболее престижное состязание в данной киберспортивной дисциплине. Это касается не только колоссального призового фонда, но и состава участников. Сюда попадают только лучшие. Поэтому для дилетантов, новичков и неудачных геймеров места на Интернешенл нет. Турнир собирает команды, укомплектованные настоящими профи. Победа в финале турнира приносит командам всемирную известность. Призовой фонд первого турнира составлял 1.6 млн долларов. В течение последующих семи лет эта сумма выросла в 16 раз. Так что призовой фонд турнира 2018 г. превышал уже $25.5 млн.
С 2013 г. для формирования части призового фонда Интернешенл используется метод крадфандинга. Это означает, что перед соревнованиями игрокам в Дота2 предоставляет возможность приобретения в специальном онлайн-магазине набора бонусов. Это своеобразный боевой пропуск. Долгое время его называли Компендиум. Часть полученных от продаж таких наборов отчисляется в призовой фонд. Данная модель оказалась настолько успешной, что ее переняли организаторы и других турниров по киберспортивным дисциплинам.
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