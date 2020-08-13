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Гели на силиконовой основе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Августа 2020, 12:48
Современные, совершенно безопасные и эффективные возбуждающие средства - лубриканты на силиконовой основе пользуются среди пар особой популярностью. Изготовлены они на силикатной основе и представляют собой абсолютно безопасный для здоровья продукт. Приобрести такие средства желающие смогут в виртуальном секс-шопе LIXN. Здесь представлен огромный выбор таких гелей, которые можно заказать дистанционно, с услугой доставки. Производятся такие средства разными компаниями и имеют возбуждающий, эрегирующий эффект. Использование лубрикантов перед сексуальным актом улучшает качество половых сношений, делает их более разнообразными и приятными.
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