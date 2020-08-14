Бригада ПКЦ Кинематика приступила к работам по созданию Северного Потока-2

В налаживание производственного процесса Загороского трубного завода включилась бригада специалистов ПКЦ Кинематика. Они выполнили заправку азотом гидроаккумляторной станции, принадлежавшей предприятию. Параллельно инженеры ПКЦ отремонтировали гидромеханический экспандер ЗТЗ. Основан Загорский завод в 2015 г. Тогда отечественной промышленности требовалась наладка массового производства больших массивов трубы. Такой прокат требовался для нефтегазовой промышленности. На строительство предприятия потребовался рекордно короткий срок. Сейчас в год завод выпускает до 750 тыс. тонн труб различных диаметров.

Партнерами и клиентами предприятия в разные времена были такие известнейшие гиганты нефтяной отрасли, как Газпром, Новатэк, Роснефть, Лукойл и др. После основания прошло всего два года, когда завод стал официальным поставщиком Газпрома. Корпорации Загорский завод поставляет прокат трубы больших диаметров, которые используются для создания Северного Потока-2, который является проектом национального значения. Параллельно предприятие является постоянным участником различных инновационных проектов, имеющих федеральное значение. Здесь тоже предприятие занимается поставками труб больших диаметров.

Цеха ЗТЗ оснащены высокотехнологичным оборудованием от европейских лидеров машиностроения. Администрация предприятия постоянно готово к инновациям и их внедрение. Персонал ЗТЗ отличается профессионализмом и высокой квалификацией. Со дня своего основания предприятие привлекает в свои подразделения и цеха лучших специалистов. При создании производственной линии создатели предприятия учли опыт ранее существовавших трубных заводов. Эксплуатационная надежность прокладываемых газопроводов всегда являлась приоритетным направлением завода. Наиболее проблематичным являются протяжные трещины. Недопустимо их распространение. Также инженеры предприятия успешно работают над решением других проблем. Специалисты проектно-конструкторского центра Кинематика помогают Загорскому заводу в решении разных задач. Поэтому они активно сотрудничают с предприятием, выполняя работы качественно и безукоризненно.