Фитнес-студия Activium Style в Москве

Сегодня все больше людей уделяют внимание своей фигуре и здоровью. Популярность фитнес клубов растет с каждым днем. Однако выбрать идеальное место для тренировок достаточно сложно. Одним из таких мест является профессиональная студия Activium Style. Это современная студия, в которой созданы все условия для продуктивных занятий. Дополняется все уютной атмосферой и услужливым персоналом.

Какие направления фитнеса предлагает Activium Style?

Жиросжигание. Это отличный вариант для тех, кто любит активное движение и аэробную нагрузку. Занятия проводятся на специальной виброплатформе под контролем инструктора. Подобрать комплекс можно как для новичка, так и для опытного спортсмена.

Растяжка. Программа подходит для тех, кто хочет увеличить гибкость тела и подтянуть его контуры. Заниматься растяжкой можно в любом возрасте. Однако осуществлять первые шаги лучше всего под контролем специалиста.

Силовые тренировки. Заниматься силовыми упражнениями могут как мужчины, так и женщины. Однако наибольшей популярностью данное направление пользуется именно среди представителей сильного пола.

Восстановление после родов. Сет направлен на восстановление тканей брюшного пресса и контуров тела. При регулярных посещениях зала укрепляются мышцы тазового дна, живота и спины.

90-60-90. Данный комплекс включает в себя упражнения различной интенсивности. Наибольшей популярностью он пользуется среди молодых девушек. основные усилия при этом направлены на коррекцию зоны бедер, живота и ягодиц.

Укрепление спины. Комплекс выполняется с применением виброплатформы Power Plate. Он включает в себя разминку и силовые упражнения, позволяет избавиться от наиболее распространенных зажимов.

Преимущества занятий в профессиональной студии

Занятия в зале с индивидуальным инструктором кардинально отличаются от домашних тренировок. Вы можете лично убедиться в этом, записавшись в студию Activium Style. Главными преимуществами профессионального подхода являются:

Безопасность и “дозированность” тренировок. Упражнения и комплексы подбираются с учетом возможностей вашего тела. При этом учитываются хронические заболевания, уровень подготовки и возраст. Каждый раз вы находитесь под надзором опытного инструктора. Если специалист заметит, что нагрузка дается вам слишком тяжело, он быстро скорректирует ее.

Уютная атмосфера. Фитнес центр полностью ориентирован на клиентов. К вашим услугам предоставляются не только современные и безопасные тренажеры, но и ряд дополнительных удобств. Кроме того, большое внимание уделено оформлению залов и их дизайну. Здесь вам никто не помешает, а спокойная и умиротворенная атмосфера позволит полностью расслабиться и погрузиться в себя.

Поддержание мотивации. Не секрет, что большинство людей бросают ходить в зал, так и не добившись результата. Профессиональные тренеры знают, как поддержать мотивацию на высоком уровне. Они не дадут вам сойти на половине пути, потратив впустую время и деньги.

Индивидуальный подход. Вы занимаетесь один на один с тренером. Все его внимание посвящено вам. Это позволяет повысить эффективность в 3-4 раза. Кроме того, подобный подход позволяет повысить уровень доверия между специалистом и его подопечным. Посещать такие сеансы намного приятнее, чем групповые.

Фитнес центр Activium Style является лучшим вариантом для тех, кто хочет иметь идеальную фигуру и здоровое тело. Благодаря индивидуальному подходу достичь поставленной цели сможет любой человек, даже в том случае, если он привык сходить с половины пройденного пути.