Чтобы бетторы не пострадали во время блокировки основного портала 1хБет, было разработано виртуальное зеркало ресурса. Оно практически ничем не отличается от главной веб-страницы виртуального букмекера. Функционал и веб-дизайн страницы идентичен. Если беттор использует такой альтернативный вход, об ограничениях сможет навсегда забыть. Правда, для подобных целей можно использовать браузер Tor или же сервисы VPN, но безопасность таких подключений гарантировать никто не сможет. А зеркало предоставляет возможность наслаждаться игрой любимых команд и зарабатывать на прогнозах абсолютно безопасно. Доступом к ЛК здесь можно воспользоваться даже в трудных ситуациях.

Открывая зеркало

, вы сможете получить доступ к полной росписи букмекера. Даже при проведении технических работ, сбоях на серверах или же хакерских атаках, ваш аккаунт на зеркале будет надежно защищен. Нужно лишь пройти процедуру авторизации с использованием старых учетных данных, которые у вас остались после регистрационной процедуры на официальном веб-сайте 1хБет. Единственным различием между порталом виртуального букмекера и зеркалом является доменной адрес. Подданные России и государств СНГ могут безопасно и легально пользоваться таким ресурсом, обходя тем самым блокировки.

Рабочее зеркало сохраняет все учетные записи, использованные при входе в ЛК. Также нетронутыми остаются персональные настройки и денежные средства, размещенные на игровом депозите. Аналогичное касается и неотыгранных бонусов. Работает ресурс стабильно, даже если интернет-соединение является низкоскоростным. На загрузку требуется не более нескольких секунд. Интерфейс зеркала тщательно продуман. А доступ к нему не ограничен временными рамками. Здесь можно регулярно знакомиться с актуальной информацией, новостями, экспертными обзорами и прогнозами.

Зеркало 1хБет предлагает пользовательской аудитории широчайший выбор различных азартных развлечений. Финансовые транзакции в системе букмекера проводятся максимально безопасно для бетторов. Если у вас нет учетной записи на официальном портале букмекера, тогда придется зарегистрироваться на зеркале. Для этой цели можно использовать профиль в соц. сети, номер мобильника или же e-mail. Найти такой ресурс пользователи смогут самостоятельно. Для этого нужно лишь вбить соответствующий запрос в выбранных браузер. После этого в выдаче будут отображены все доступные ссылки. Достаточно выбрать одну из таких ссылок, и вы уже будете на зеркале. Однако мониторинг с использованием поисковиков отнимает немало времени. Будет быстрее, если беттор скачает игровой клиент. Это позволит автоматизировать процесс перехода на рабочее зеркало и сэкономит пользователю не только драгоценное время, но и силы.