Диалекты английского языка

Как известно, у английского языка есть много диалектов и две самые популярные версии: британская и американская. Безусловно, есть также канадские, индийские и австралийские варианты. Рассмотрим диалекты внутри этих двух больших групп.

В британском английском есть следующие: RP (стандартный вариант языка), BBC English, которого придерживаются СМИ и продвинутые носители, Сonservative English, на котором говорят только в королевской семье и участниками парламента и Advanced English – самый молодёжный вариант, постоянно изменяющийся под влиянием других диалектов. Естественно последний диалект лексически пластичен, как и мир вокруг, и постоянно вбирает в себя заимствования из американских диалектов.

В Британии можно также выделить шотландский, северный, ирландский, центральный, юго-восточный, валлийский и юго-восточный. Юго-восточный является национальным в каком-то смысле – с его помощью был сформирован более правильный вариант, изучающийся во многих хороших вузах и школах Объединенного королевства. Этот вариант английского изучают и российские школьники, и студенты на лингвистических факультетах. Также на многих курсах английского для начинающих обучают именно этому диалекту.

Из менее официальных диалектов выделяются Cockney и Scouse, Lancashire и Geordie, Yorkshire и Pitmatical. Первый раньше выделял из толпы людей из низших сословий и на нём до сих пор говорят некоторые жители Лондона. На втором говорят в Ливерпуле – ему присуще интонированность в речи. В свою очередь, Джорди распространён на севере Англии, в нём гласные читают не по общим правилам. А диалект Ланкшира, одного из графств, вообще не имеет определенного артикля. Более приятным является Йоркширский: если говорят о действиях в прошлом, глагол be употребляют во множественном числе. А Питматик – это диалект, на котором говорят в Дареме и Нортумберленде. Здесь много слов было заимствованы из лексики шахтеров.

В американской же версии можно выделить Северный, Центральный и Калифорнийский. Но и это деление очень условно. Североамериканцы говорят на диалекте, похожим на британский «правильный» вариант, если говорить о фонетике. Однако классическим считают Калифорнийский. Услышав его, можно сразу узнать американца: в нём буква r произносится резко и выражено, гласные особо не тянутся и согласные произносят звонко.

Так, диалектов у английского языка довольно много, но обычно работа в агентстве переводов осуществляется с использованием Received Pronunciation, ведь этот вариант более знаком всем и имеет «правильную грамматику». Также со знанием данного диалекта проще изучать другие модификации – это даёт базовые знания.