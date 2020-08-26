26
августа 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Проверка запрета на выезд в зарубежные страны

Проверка запрета на выезд в зарубежные страны

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Августа 2020, 13:59

Многим нашим согражданам известно, что в случае наличия задолженности, представители ФССП имеют право наложить запрет и помешать выезду из станы. Регулируется данный вопрос действующим законодательством. Точнее статьей 67. Аналогично, человек становится невыездным в случаях неуплаты штрафов на автотранспорт или же налогов. Это вызывает накопление пенни. На основании таких пенни сотрудники ФССП могут запретить пересечение границы. Чтобы отправиться в путешествие за границу, необходимо сначала уплатить все штрафы и налоги на две недели вперед до даты отъезда. Данный веб-сайт поможет пользователям проверить наличие задолженности https://rudolgi.com/proverka-zapreta-viezda-rf и запрета на пересечение границ.

Этот веб-ресурс создан специально для проверки наличия задолженности на текущий момент. В случае обнаружения задолженности любой посетитель веб-сайта Рудолги https://rudolgi.com сможет оперативно оплатить ее с использованием банковских карточек прямо через данную страницу. Чтобы проверить задолженность, достаточно указать имя/фамилию, ИНН и дату рождения. База веб-сайта обновляется ежедневно. Данные поступают прямо с базы ФССП. Поэтому вы всегда найдете информацию о наличии задолженностей и вовремя отреагировать на них.

Людям запрещается пересечение границ в случае наличия нескольких видов долгов. Это могут быть задолженности по коммунальным услугам, кредитам, налогам или же штрафам. Также невыездными становятся граждане, которые не уплатили алименты, проигнорировали требования по погашению суммы возмещения вреда, нанесенному здоровью и т.д. Кроме этого покидать территорию страны запрещают людям, участвующих в делопроизводстве нематериального характера. Например, при выселении должника или же восстановлении в должности уволенного незаконно сотрудника.

Об ограничениях на выезд из-за задолженности многие люди узнают не вовремя. Причин этому могут быть разные. Иногда происходят системные сбои в базах, а уведомление теряется на почте. Бывают случаи, когда в одной из баз человек указан как должник, но в другой у него такого статуса нет. Чтобы избежать неловкой ситуации, лучше заранее проверить наличие задолженности. Для этого существует несколько способов. Можно воспользоваться веб-сайтом госуслуг. В случае появления задолженности этот сайт моментально оповещает человека. Для этого достаточно настроить рассылку, а также пройти регистрационную процедуру. Аналогичную услугу предлагает веб-ресурс Рудолги, но через него информацию можно получать без регистрации. Также нужно следить за почтовым ящиком в вашем доме. Уведомления о задолженности и штрафах россияне получают через сеть Почты России.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +14 +16
ночью +10 +12 утром +14 +16
Котировки
USD ЦБ РФ 74,5126 0.0942
EUR ЦБ РФ 88,0590 0.1560

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.