Проверка запрета на выезд в зарубежные страны

Многим нашим согражданам известно, что в случае наличия задолженности, представители ФССП имеют право наложить запрет и помешать выезду из станы. Регулируется данный вопрос действующим законодательством. Точнее статьей 67. Аналогично, человек становится невыездным в случаях неуплаты штрафов на автотранспорт или же налогов. Это вызывает накопление пенни. На основании таких пенни сотрудники ФССП могут запретить пересечение границы. Чтобы отправиться в путешествие за границу, необходимо сначала уплатить все штрафы и налоги на две недели вперед до даты отъезда. Данный веб-сайт поможет пользователям проверить наличие задолженности

и запрета на пересечение границ.

Этот веб-ресурс создан специально для проверки наличия задолженности на текущий момент. В случае обнаружения задолженности любой посетитель веб-сайта Рудолги

сможет оперативно оплатить ее с использованием банковских карточек прямо через данную страницу. Чтобы проверить задолженность, достаточно указать имя/фамилию, ИНН и дату рождения. База веб-сайта обновляется ежедневно. Данные поступают прямо с базы ФССП. Поэтому вы всегда найдете информацию о наличии задолженностей и вовремя отреагировать на них.

Людям запрещается пересечение границ в случае наличия нескольких видов долгов. Это могут быть задолженности по коммунальным услугам, кредитам, налогам или же штрафам. Также невыездными становятся граждане, которые не уплатили алименты, проигнорировали требования по погашению суммы возмещения вреда, нанесенному здоровью и т.д. Кроме этого покидать территорию страны запрещают людям, участвующих в делопроизводстве нематериального характера. Например, при выселении должника или же восстановлении в должности уволенного незаконно сотрудника.

Об ограничениях на выезд из-за задолженности многие люди узнают не вовремя. Причин этому могут быть разные. Иногда происходят системные сбои в базах, а уведомление теряется на почте. Бывают случаи, когда в одной из баз человек указан как должник, но в другой у него такого статуса нет. Чтобы избежать неловкой ситуации, лучше заранее проверить наличие задолженности. Для этого существует несколько способов. Можно воспользоваться веб-сайтом госуслуг. В случае появления задолженности этот сайт моментально оповещает человека. Для этого достаточно настроить рассылку, а также пройти регистрационную процедуру. Аналогичную услугу предлагает веб-ресурс Рудолги, но через него информацию можно получать без регистрации. Также нужно следить за почтовым ящиком в вашем доме. Уведомления о задолженности и штрафах россияне получают через сеть Почты России.