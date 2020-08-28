Новостройки Краснодара

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Бизнес — 28 Августа 2020, 15:04

На строительном рынке Краснодара компания ЕкатеринодарИнвест-строй занимает лидирующие позиции. На протяжении многих лет застройщик строит комплексы, одновременно выполняя функции продавца коммерческой и жилой недвижимости, девелопера и инвестора. Основной задачей профессиональной команды компании является строительство и сдача в эксплуатацию доступного, современного и комфортного жилья. Поэтому каждый новый проект застройщика отличается усовершенствованным качеством. Это достигается путем внедрения инновационных технологических достижений в строительной сфере.

Чтобы купить новостройку от застройщика клиенту необязательно обращаться к разным риэлторам или же агентствам недвижимости. Сделать это можно прямо через веб-сайт ЕкатеринодарИнвест-строй. Сегодня о подобной покупке мечтают многие. Приобретение или же обновление жилья является первоочередной задачей для большинства семей. Однако воплощение такой мечты в жизнь требует тщательного выбора строительной компании, которая должна быть ответственной и надежной. Именно таким застройщиком является ЕкатеринодарИнвест-строй. Здесь вы сможете приобрести по-настоящему комфортное жилье и осуществить свою мечту.

Среди всех проектов компании следует выделить ЖК Олимпийский. Приняв решение жк олимпийский купить квартиру, вы получаете жилье класса комфорт+. Расположился комплекс в Энка, рядом с торгово-развлекательным центром Красная Площадь, на противоположной стороне Баскет-Холла. Территория вокруг комплекса охраняется. Благодаря использованию концепции "Двора без машин" застройщик сумел спланировать детскую и взрослую спортивную зону, где нет движения и выхлопов. Она достаточно отдалена от паркинга. В зоне с детскими игровыми площадками использовано специальное мягкое покрытие, которое рассчитано на разные возрастные группы. Здесь будет весело не только малышам или же подросткам, но и взрослым, которые занимаются активным спортом или же физкультурой. Оснащена она спортивными снарядами. Также жильцам доступны автономная социально-бытовая и торговая инфраструктуры. Находятся такие объекты на самых первых этажах корпусов.

На всех новостройках ЕкатеринодарИнвес-строй установлены системы видеонаблюдения, позволяющие контролировать весь периметр. Они является гарантом дополнительной безопасности жильцов. У новостроек по сравнению со вторичным жильем есть ряд преимуществ. Прежде всего застройщик сдает такие квартиры покупателям в идеальном состоянии. В старых квартирах нет такой красоты и чистоты, которая царит в недавно возведенных корпусах. Следует отметить и современные планировки, использованные застройщиком в своих проектах, тогда как старые квартиры почти всегда приходится перестраивать, ремонтировать и реконструировать. А ведь это отнимает не только много денег, но и бесценное время.

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