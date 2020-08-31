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Сотрудники системы‑112 в Подмосковье отработали за неделю 78 тысяч экстренных вызовов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 31 Августа 2020, 13:49
Как передает РИАМО в понедельник представитель ГКУ МО «Центр 112», с 24 по 30 августа текущего года на единый номер спасения «112» поступило около 188 тысяч звонков от жителей Подмосковья и гостей региона.
За неделю были отработаны примерно 78 тысяч экстренных вызовов. Кроме того, специалисты отработали свыше 14 тысяч вызовов комплексного реагирования.
«Более 69% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 26% – полиции и ГИБДД», – сообщил собеседник агентства.
Еще 5% адресовали службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.
Система-112 начала работу в Московской области 1 июня 2015 года.
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