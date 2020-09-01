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Как перевести невостребованные картриджи на деньги

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Бизнес — 1 Сентября 2020, 15:25

В настоящее время ни один офис или учреждение не обходится без оргтехники. Для работы используются в основном струйные или лазерные принтеры. Да и у каждого второго гражданина, наверное, в доме есть, на чем распечатать документ. Это очень удобно, особенно, когда в семье студенты. Однако, как и любую технику, принтеры время от времени нужно менять. Иногда случается, что после замены оргтехники остается запас неиспользованных картриджей, которые не подходят к новому принтеру, даже если у них один и тот же производитель. В этом случае возникает вопрос относительно того, что делать с ненужными картриджами.

Некоторые владельцы решают утилизировать их, но это нужно делать правильно, иначе за нанесение вреда окружающей среде есть риск заплатить штраф. Складировать картриджи тоже нельзя. Они выделяют опасные для человека вещества.

На данный момент существуют компании, которые занимаются скупкой новых картриджей. Это очень выгодно, потому что вы получите деньги за расходные. В противном случае они просто оказались бы в мусорном баке. Нет необходимости тратиться на утилизацию, хранить бесполезные картриджи.

Стоит отметить, что продать картриджи можно следующим образом:

  • Оформляется заявка на сайте, по фотографии и артикулу расходник предварительно оценивается.
  • В телефонном режиме с менеджером уточняются детали по картриджу, вы выбираете удобный способ отправки. Можно осуществить самовывоз, но если партия расходников на существенную сумму, то компания отправляет курьера в офис.
  • После того как картридж оценили и сумма согласована, продавец получает деньги на счет или наличными (как удобно).

Небольшое уточнение. Перед оформлением заявки на сайте нужно найти список изделий, в покупке которых заинтересована компания. В специальной таблице будут указаны востребованные модели и их стоимость. Если заказ на нужное изделие не найден, необходимо позвонить менеджеру для уточнения. Возможно, причина заключается в том, что данные не обновились.

Стоит отметить, что скупка картриджей проводится для клиентов из регионов. При этом доставка выполняется с помощью транспортных компаний, схема «терминал-терминал», расходы при таком варианте 50 на 50.

Товар должен обязательно соответствовать указанным наименованиям и быть оригинальным. В противном случае доставку в полном размере будет оплачивать клиент. На все эти моменты нужно обратить пристальное внимание.



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