Виртуальную букмекерскую контору Фонбет смело можно назвать почетным ветераном индустрии беттинга. Этой площадкой пользуются на всей территории постсоветского пространства. На протяжении 25-летнего периода контора принимает пари на различные спортивные и киберспортивные дисциплины не только от россйиских бетторов, но и от жителей стран СНГ. Развивается проект постоянно. Его неоднократно признавали лучшей платформой по приему онлайн-ставок. Сегодня Фонбет считается крупнейшим российским провайдером беттинга. Здесь можно поставить не только дистанционно, в онлайн-режиме, но и в оффлайн-пунктах. Имеет контора и свои приложения, предусмотренные для владельцев мобильной техники.

Фонбет

является обладателем лицензионной документации, а также членом СРО букмекеров. Поэтому свою деятельность букмекер ведет на легальной основе. Кроме приема пари контора ведет масштабную благотворительную и спонсорскую деятельность. Конкретнее, Фонбет - официальный спонсор российскойо хоккейной и футбольной сборных на мировых чемпионатах. Параллельно компания занимается организационной работой турниров, в которых участвуют спортсмены с ограниченными возможностями. Букмекер активно участвует в работе международных организаций, борющися с договорными и состязаниями или же матчами.

Команда Фонбет особенно заботится о безопасности своей пользовательской аудитории и регулярно повышает уровень сервиса. Здесь можно без опасений ставить свои сбережения, не боясь их потери. Для этого в систему букмекера внедрены умные алгоритмы, благодаря которым любые транзации, выполняемые беттором, шифруются. Поэтому третьи лица не при каких обстоятельствах не смогут похитить средства, хранящиеся на депозитах пользователей. То же самое касается и персональной информации, предоставленной конторе во время регистрационной процедуры. Она надежно защищена от посягательств хакеров или посторонних лиц.

Несмотря на официальный статус и наличие лицензионной документации, иногда происходят сбои в работе официального портала виртуального букмекера. Бывают и случаи блокировки веб-ресурса. Администрация конторы для подобных случаев разработала версию зеркала, воспользоватья которым сможет любой беттор. Размещен такой веб-сайт по альтернативному доменному адресу. Достаточно использовать актуальную ссылку зеркала, и вы сможете продолжить ставить на выбранные состязания или же команды. Такой страховочный вариант избавит беттора от сложностей и проблем, связанных с блокировкой основного веб-ресурса Фонбет. Благодаря зеркалу пользователи смогут сохранить доступ к собственным учетным записям, пополнять/выводить средства и продолжить игру, зарабатывая на своих прогнозах.