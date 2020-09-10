Особенности, виды, применение стеклоткани

Стеклоткань – конструкционный материал искусственного происхождения. Комплексную нить создают из стекла. Для этого жидкий состав продавливают через прядильные формы, чтобы получить массу тончайших нитей. Чаще всего ширина их достигает 3–100 мкм, чего вполне достаточно, чтобы продукция оставалась эластичной, но не рвалась, не рассыпалась. Для производства стеклоткани используют ровинги – небольшие пучки, которые используют для плетения или раскладывания в хаотичном порядке. И если в первом случае производителям удается создать тканый материал, то во втором – нетканый.

Стеклоткань обладает уникальными свойствами – она не ломается, не бьется, способна гнуться, выдерживать большие нагрузки. Ознакомится с вариантами данного материала можна на странице https://www.polypark.ru/catalog/reinforcing-material/category_glassfabric/.

Разновидности и особенности

Ассортимент стеклотканей широк. Чаще всего используют строительную и ровинговую продукцию. Первая обладает повышенной прочностью, используют материал для выполнения строительных работ. Ровинговая стеклоткань создана из ровингов – небольших пучков стекловолокна, которые используют для плетения материала. Практически все виды стеклоткани относят к этой группе (в том числе электроизоляционные, конструкционные, пр.). Поставляется ровинговая стеклоткань в рулонах или листах.

Полотна могут быть ткаными и неткаными. Первые изготавливают из нитей, которые расположены в определенном порядке. Вторые создают без структуры – стеклонити расположены беспорядочно (что напоминает войлок). Тканый материал может иметь такой тип переплетения ровингов:

Полотняное. К такой группе относят так называемую стеклорогожку. Она самая плотная и прочная, практически не меняет размеров при растяжении, но плохо гнется.

Саржевое. Нити переплетают так, что на полотне появляются диагональные рубчики. Материал имеет меньшую плотность, чем стеклорогожки, но он отлично гнется, потому широко применяется для армирования, усиления конструкций. Может быть использован для создания изделий разной геометрии.

Сатиновое. Встречается редко. Отличительная особенность такого полотна – плетение сложных рисунков на поверхности в силу особого расположения нитей. Такая стеклоткань остается гибкой, крепкой и легкой. Может быть использования для создания разных конструкций, в том числе и сложных.

На выбор представлены материалы разной плотности. Этот показатель зависит от расположения нитей, толщины рогожек.





Применение

Широко используется материал:

для армирования поверхностей под штукатурку;

укрепления дорог, участков земли;

создания продукции разной конфигурации – от теплоизоляционных строительных материалов (матов, стекловаты, штукатурной сетки, арматуры, стеклопластика) до производства воздушных и морских судов;

изготовления спецодежды;

производства газовых турбин и пр.

Стеклоткань приобретают для использования в быту – для декорирования стен.

Преимущества продукции из стеклоткани

Изделия, изготовленные из качественного материала, способны противостоять внешним нагрузкам. К особенным свойствам стеклоткани относят:

высокий уровень прочности – при ударе изделия не разбиваются;

невысокая масса;

стойкость к влаге, агрессивным химическим веществам;

устойчивость к огню – материал не поддерживает процесс горения.

Материал не проводит электричество, потому ее используют в энергетике. Для ее производства используют экологически безопасные материалы.