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Почему Школа Шопинга нужна и бизнес-леди, и домохозяйкам

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Бизнес — 21 Сентября 2020, 23:54

Школа Шопинга — это обучающий проект, который позволяет каждой девушке, женщине найти свой стиль. Не так важно, какой внешностью одарила вас природа, всегда можно преподнести себя в наиболее привлекательном свете, правильно подобрав одежду. В интернете появляется все больше отзывов о Школе Шопинга — девушки делятся своими успехами, лайфхаками, своими эмоциями.

Есть и отрицательные отзывы о Татьяне Тимофеевой и ее курсах — в основном негатив пишут те, кто обучение не покупал, потому что считает, что это неоправданно дорого. Кто-то в принципе не готов расстаться с заявленной суммой, а кто-то считает, что и так хорошо одевается, и нет необходимости совершенствовать этот навык, тем более, на платной основе. При этом мало кто из пишущих отрицательные отзывы задумывается о возможности рассмотреть оплату за обучение в Школе Шопинга как инвестиции — в свое развитие, карьеру, будущее. Между тем, историй стремительного карьерного взлета после смены имиджа действительно много.


школа шопинга татьяны тимофеевой

Кому нужен базовый курс Татьяны Тимофеевой

Стремление быть привлекательной в женщинах заложено самой природой. Кто-то практически с рождения интуитивно чувствует, какие вещи ему подходит, а каких лучше избегать. Но гораздо больше девушек, женщин, которые теряются и не могут определить свой стиль, не говоря уже о том, чтобы среди вороха предложений отобрать конкретные вещи.

Кому будет полезно обучение в Школе Шопинга Татьяны Тимофеевой?

  1. Женщинам, которые развивают свой бизнес или строят свою карьеру. Для начала стоит вспомнить известную поговорку о том, что встречают по одежке. Если вы хотите производить положительное впечатление на своих собеседников — руководителя, партнеров по бизнесу, спонсоров — позаботьтесь о том, чтобы создать подходящий образ.
  2. Девушкам, которые ищут свою вторую половинку. Очень важно соблюдать тонкую грань между привлекательностью и доступностью. Не менее важна и уверенность в себе — если вы чувствуете, что ваш образ идеально подобран, что ваша одежда сидит безупречно, подчеркивая все достоинства внешности, вашей уверенности не будет ничего угрожать.
  3. Домохозяйкам. У вас нет работы, соответственно, не нужно формировать офисный стиль? Вы не пытаетесь привлечь внимание противоположного пола, потому что муж — вот он, рядышком. Но это не повод забывать о своей привлекательности — правильно подобранная одежда будет заряжать вас каждый день энергией и удовольствием, что позволит избегать ощущения дня сурка.

Что касается стоимости курсов, то все познается в сравнении. С Татьяной Тимофеевой вы научитесь выбирать вещи в любых ценовых категориях. Кроме того, сможете сэкономить на количестве вещей в гардеробе: вам не нужно будет покупать сто и еще одну кофточку, достаточно двух-трех, правильно подобранных.



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