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Почему Школа Шопинга нужна и бизнес-леди, и домохозяйкам
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Бизнес — 21 Сентября 2020, 23:54
Школа Шопинга — это обучающий проект, который позволяет каждой девушке, женщине найти свой стиль. Не так важно, какой внешностью одарила вас природа, всегда можно преподнести себя в наиболее привлекательном свете, правильно подобрав одежду. В интернете появляется все больше отзывов о Школе Шопинга — девушки делятся своими успехами, лайфхаками, своими эмоциями.
Есть и отрицательные отзывы о Татьяне Тимофеевой и ее курсах — в основном негатив пишут те, кто обучение не покупал, потому что считает, что это неоправданно дорого. Кто-то в принципе не готов расстаться с заявленной суммой, а кто-то считает, что и так хорошо одевается, и нет необходимости совершенствовать этот навык, тем более, на платной основе. При этом мало кто из пишущих отрицательные отзывы задумывается о возможности рассмотреть оплату за обучение в Школе Шопинга как инвестиции — в свое развитие, карьеру, будущее. Между тем, историй стремительного карьерного взлета после смены имиджа действительно много.
Кому нужен базовый курс Татьяны Тимофеевой
Стремление быть привлекательной в женщинах заложено самой природой. Кто-то практически с рождения интуитивно чувствует, какие вещи ему подходит, а каких лучше избегать. Но гораздо больше девушек, женщин, которые теряются и не могут определить свой стиль, не говоря уже о том, чтобы среди вороха предложений отобрать конкретные вещи.
Кому будет полезно обучение в Школе Шопинга Татьяны Тимофеевой?
Что касается стоимости курсов, то все познается в сравнении. С Татьяной Тимофеевой вы научитесь выбирать вещи в любых ценовых категориях. Кроме того, сможете сэкономить на количестве вещей в гардеробе: вам не нужно будет покупать сто и еще одну кофточку, достаточно двух-трех, правильно подобранных.
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