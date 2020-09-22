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Кадастровая карта МО
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Сентября 2020, 00:24
Приобретение недвижимости - процесс достаточно сложный и ответственный. Потенциальный покупатель должен понимать, с какими подвохами и подводными камнями он может столкнуться. Результатом может оказаться полная потеря средств или же многолетние судебные разбирательства, требующие огромных расходов. Недобросовестные собственники часто выносят на продажу объекты с разными банковскими обременениям, разными владельцами или же с наложенным арестом. Покупая такой участок, частный особняк или же квартиру вы рискуете попасть в сложную ситуацию. Все обременения или же аресты перейдут на покупателя. Поэтому у него не останется другого пути кроме их оплаты. Чтобы подобное не происходило, необходимо воспользоваться современными способами проверки недвижимого имущества. Подробнее на https://roskarta.com/map/moskovskaya-oblast.
Многие москвичи сегодня стремятся приобрести участки или же дома в столичной области. Для этого необходимо сначало внимательно проверить предлагаемый объект недвижимости. Сделать этого можно с помощью кадастровой онлайн-карты МО , которая размещена на ресурсе Роскарта. Используется она для поиска объектов недвижимости на полномасштабной карте страны. Дело в том, что каждый земельный участок, сооружение или же квартира, опставленные на учет в кадастре, имеет свои данные, среди которых можно найти и информацию о бывшем или же текущем владельце объекта недвижимости начиная с 1998 г.
При создании публичной кадастровой карты https://roskarta.com использованы сведения Росреестра. Кроме этого она пополняется информацией из ЕГРН и Госкадастра недвижимости. Чтобы узнать кадастровый номер интересующего вас объекта недвижимости в строке поиска на ресурсе Роскарта нужно указать точный его адрес. Система автоматически выдаст список существующих вариантов, из которого вы выберете подходящий вариант. С помощью данного ресурса также можно поискать документацию на земельные участки, свидетельства или же паспорта по регистрации собственности. Если все же объект найти не получилось, можно обратиться к высококвалифицированным специалистам Роскарты, которые обязательно помогут.
Одним из проблематичных вопросов при покупке недвижимости считается поиск Ф.И.О. владельца объекта. Для этого следует заказать онлайн-выписку из ЕГРН. Чтобы отправить запрос нужно указать полный адрес объекта или же его кадастровый номер. Найти такой номер можно через веб-сайт Роскарта. Услуга является платной, поэтому вам придется предварительно покрыть данный пункт расхода. После формирования выписки, вы сможете получить его на свой электронный почтовый адрес.
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