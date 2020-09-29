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Онлайн-ставки на Дота 2 деньгами
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Бизнес — 29 Сентября 2020, 09:22
Киберспортивные дисциплины сегодня пользуются особой популярностью. Так называются игорные соревнования, где использованы компьютерные технологии. Проводятся состязания в виртуальном пространестве. Сегодня любой беттор может поставить на такие международные или же региональные состязания, получая за свои правильные прогнозы солидные выигрыши. Киберспортивные турниры отличаются огромными призовыми фондами. Ставить можно на такие киберспортивные виды, как Дота 2, КС:ГО или же Лигу Легенд. Наибольшей популярностью среди них пользуется именно Дота 2.
Принимается ставка дота деньгами или же ценными предметами. За процессом баталий наблюдает огромное количество зрителей. Исчисляются они миллионами. А онлайн-ставки на такие состязания принимаются действующими букмекерскими конторами. Дота 2 считается одним из наиболее выгодных шуттеров для получения быстрого заработка. Здесь принимаются различные виды онлайн-ставок. Наиболее простым из них считается укадывание победителя. Однако в случае наличия явного фаворита выигрыш будет минимальным. Следовательно, профи стараются делать другие прогнозы.
Среди них необходимо выделить Handicap. Так называется победа команды в условиях формы. Также бетторы стараются угадать точное число пройденных карт. Ставят они и на победу команды на карте, имеющем конкретный номер. Онлайн-ставка на первую кровь подразумевает угадывание команды, которая первой прольет кровь. Можно поставить и на первую десятку убийств, которую совершит конкретный коллектив. Противоборствующие геймеры максимально стараюся захватить важные объекты - это Рошан, вышки или же руины. Поэтому от бетторов требуется точное предугадывание их действий и успехов.
Профи также ставят на продолжительность карты. Для этого необходимо знать участников, меты и драфт. Эксперты советуют правильно оценить пик героев и стиль геймеров. Если агрессивным персонажем управляет мастер, раунд длится не более 20 мин. А если персонажи необходимо раскачать и получить необходимые ресурсы, тогда раунд продлится до часа. Опытные бетторы часто ставят на уничтожение монстра Рошана. Можно заранее спрогнозировать время смерти данного персонажа или же герой, который выступит в роли киллера. Ключевым моментом во время таких поединков считается драфт. Например, персонажи Slardar, Assassin или же Ursa имеют достаточно способностей справиться с добычей. У других возникает проблема нехватки ресурсов.
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