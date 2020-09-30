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Продукция компании HOWDEN

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Бизнес — 30 Сентября 2020, 16:56

Компания-производитель Howden специализируется на проектировании, разработке и выпуске разнообразного промышленного оборудования, которое пользуется достаточно большим спросом во всем мире.

Потребителям предлагаются компрессоры, вентиляторы, роторные теплообменники, нагнетатели высокого давления, отличающиеся безупречной производительностью и длительным сроком эксплуатации.


Компрессоры Howden

Область применения:

  • отрасли промышленности
  • нефтегазовые предприятия;
  • горнодобывающие компании;
  • электрогенерирующие предприятия;
  • цементные и сталелитейные компании.

Все поставляемое оборудование обладает безупречными техническими и эксплуатационными характеристиками, поэтому потребители способны организовать идеальное выполнение производственных процессов. В свою очередь, это оказывает сильное влияние на производительность предприятия – возможность повысить доходность.

Наиболее важной продукцией компании Howden Compressors является компрессоры винтового, турбокомпрессорного и диафрагменного типа. Каждая отдельно взятая модель обладает рядом неоспоримых преимуществ, среди которых необходимо отметить незначительные габариты и небольшое количество движущихся элементов, низкий уровень вибрации и повышенный рабочий ресурс.

 

Главные особенности компрессорного оборудования компании-производителя Howden:

  • безупречные показатели сжатия на каждую ступень и наличие постоянного контроля над потоком масла в процессе работы компрессора;
  • максимальная эффективность работы даже в условиях непрерывного функционирования;
  • невысокие эксплуатационные расходы и требования к обслуживанию оборудования с целью поддержания работоспособности;
  • возможность осуществлять плавную регулировку производительности в диапазоне от 10 до 100%.

Кроме вышеперечисленных положительных моментов присутствуют и другие, которые предопределяют выбор продукции Howden: полная уравновешенность вращающихся деталей, эффективные системы охлаждения, низкий уровень шума при работе.

Компания «DMLieferant» предоставляет своим клиентам компрессоры и другое промышленное оборудование исключительного качества по доступной стоимости, которое обладает соответствующими сертификатами. Наличие подтверждающих документов гарантирует потребителям получение надежной, функциональной и долговечной продукции. Специалисты при необходимости дополнительно проконсультируют, дав подробные и профессиональные ответы на поставленные вопросы.



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