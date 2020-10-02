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Растаможка грузов из Китая: услуги профессионалов

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Бизнес — 2 Октября 2020, 10:39

При проведении экспортно-импортных операций с китайскими партнерами избежать взаимодействия с таможенными органами невозможно. От правильности выполнения комплекса обязательных процедур во многом зависит скорость доставки груза. Только наличие доскональных знаний в правовом поле поможет избежать проблем, связанных с задержкой товаров на границе. Именно поэтому большинство предпринимателей и бизнесменов обращаются за помощью к специалистам, которые оказывают комплекс услуг по таможенному оформлению грузов из Китая.

Растаможка: особенности процедуры

Чтобы быстро доставить груз с Китая в Россию с соблюдением всех норм законодательства, необходимо выполнить ряд условий. Отсутствие опыта в данной сфере экономической деятельности может стать причиной задержки товара, поэтому необходимо уделять внимание организации каждого этапа прохождения таможенного контроля. Главными из них являются:

  • регистрация участником внешнеэкономической деятельности;
  • предоставление товаросопроводительных документов;
  • расчет пошлин, оплата таможенных сборов и т. д.

Таможенное оформление грузов из Китая – кропотливый процесс, ключевым этапом которого является надлежащее оформление всей документации. Только в таком случае товар из Поднебесной будет доставлен вовремя. Даже небольшие простои груза на таможне, в том числе в связи с ошибками в оформлении документов, чреваты штрафами, дополнительными расходами на хранение. Чтобы избежать временных и финансовых затрат, опытные участники ВЭД рекомендуют обращаться за помощью к профессионалам.


Спектр услуг по таможенному оформлению грузов

Участники внешнеэкономической деятельности, которые занимаются организацией логистического процесса самостоятельно, часто сталкиваются со многими трудностями. Административные правонарушения, конфискация, сверхнормированное использование транспортных средств – это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть во время грузоперевозки. Обратившись за помощью в логистическую компанию, можно предотвратить подобные ситуации, а также минимизировать расходы.

Официальный представитель компании-импортера после подписания договора с участников ВЭД берет на себя такие обязанности:

  • всесторонняя помощь в подготовке пакета документации;
  • консультация участников ВЭД по вопросам, связанным с применением таможенного законодательства;
  • помощь при оформлении внешнеторговых контрактов;
  • расчет таможенных пошлин и платежей;
  • подбор корректных кодов товарной номенклатуры ВЭД;
  • предварительные анализы классификации грузов, их контрактной стоимости с точки зрения таможенных рисков;
  • оптимизация затрат;
  • анализ необходимости соблюдения нетарифных ограничений и т. д.


Также специалисты обеспечивают ответственное хранение грузов на СВХ. Сотрудники логистической компании оказывают профессиональную помощь в растаможке грузов из Китая. Они также помогают решить все проблемы, которые возникают в процессе их транспортировки.

Главное преимущество услуг таможенного оформления заключается в их комплексности. Участники внешнеэкономической деятельности освобождаются от личного посещения органов контроля, вся бюрократическая волокита ложится на плечи профессионалов. К тому же такие услуги выгодны с экономичной точки зрения, поскольку специалисты помогают минимизировать транспортные расходы и ускорить процесс грузоперевозки. Сотрудничая с профессионалами, можно не беспокоиться о сохранности товара и быть уверенным в том, что он будет доставлен в пункт назначения в кратчайшие сроки.



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