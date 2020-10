Онлайн-ставки на Дота2 деньгами

С момента появления шутетр обрел массу поклонников. А первый турнир по данной киберспортивной дисциплине был проведен в далеком 2011 г. Назывался он The International и пользуется огромной популярностью по сей день. Проводится состязания ежегодно. В текущем году призовой фонт Интернешенл составил 40 млн. долларов. Параллельно растет количество букмекеров, предлагающих онлайн-ставки на поединки этого турнира. The International считается главным событием года. Его можно сравнить с чемпионатом мира. Также по Дота 2 проводятся другие турниры формата Минор или же Мажор. На каждом из них действуют свои правила, соблюдение которых является обязательным. Поэтому перед участием необходимо внимательно ознакомиться с этими правилами и неукоснительно придерживаться их в процессе беттинга.

