21
октября 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Бухгалтерский аутсорсинг: виды и преимущества

Бухгалтерский аутсорсинг: виды и преимущества

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Октября 2020, 01:43

Ведение бухгалтерии – дело не простое. Финансовый учет подразумевает систематический сбор, обработку и регистрацию информации, касающейся всех хозяйственных операций на предприятии. Бухгалтерская отчетность отображает текущее состояние активов и пассивов организации и составляется со строгим соблюдением предусмотренных норм. Нарушение базовых правил ведения документации чревато неприятными разбирательствами с контролирующими органами, штрафами, а в некоторых случаях уголовной ответственностью.

Организовать грамотное ведение бухгалтерии на предприятии может только квалифицированный специалист. Но в условиях малого бизнеса наем такого кадра не всегда оправдан в силу низкой рабочей нагрузки. В таком случае единственным правильным решением является использование финансового аутсорсинга. Заказать разовые бухгалтерские услуги в Москве можно в FULL LEGAL CONSULTING (FLC). Компания оказывает широкий спектр юридических и финансовых услуг для организаций любой формы собственности.


Что такое аутсорсинг

Правильная управленческая стратегия и грамотная организация бухгалтерского учета – это «два кита», на которых построена работа любой успешной организации. Наладить работу предприятия может только мудрый руководитель, но, к сожалению, в одиночку потянуть весь рабочий процесс не под силу даже опытному кадру. Для этого подбирается целый штат сотрудников, которые возьмут на себя выполнение конкретных задач.

В некоторых случаях наем отдельных кадров дает серьезную финансовую нагрузку при условии неполной занятости, поэтому более рациональным является использование услуг привлеченных специалистов, по договору на постоянной или разовой основе.

Бухгалтерский аутсорсинг подразумевает передачу полномочий по ведению финансовой документации. Он может включать в себя:

  • консультации специалистов;
  • независимую аудиторскую проверку;
  • составление бухгалтерской и налоговой отчетности;
  • разблокировку банковских счетов;
  • прогнозирование рисков;
  • анализ существующих проблем;
  • взаимодействие с ИФНС, ПФР и другими структурами;
  • восстановление учетных документов;
  • расчет заработной платы;
  • защиту интересов в налоговой инспекции;
  • оценку контрагентов.

Специалисты, предоставляющие данную услугу, являются профи своего дела, поэтому заказчик всегда может быть уверен в качестве выполненной работы.


Преимущества финансового аутсорсинга

Заказ полного бухгалтерского сопровождения, снимает с руководителя предприятия львиную долю ответственности. Подписывая договор с организацией-подрядчиком, уполномоченное лицо делегирует обязанности и вправе требовать безупречное выполнение работы. Если действия исполнителя можно расценивать как неквалифицированные, то заказчик имеет право взыскать штраф (если он предусмотрен условиями сотрудничества), а в некоторых случаях и подать в суд.

Основными преимуществами передачи бухгалтерского сопровождения являются:

  • снижение затрат на содержание штата;
  • полная конфиденциальность;
  • квалифицированный подход и высокое качество проделанной работы.

Выбирая подрядчика для выполнения подобных работ, важно внимательно изучать деловую репутацию компании-исполнителя, а также спецификацию ее деятельности. Только квалифицированные специалисты могут обеспечить полное бухгалтерское сопровождение, согласно всем текущим нормам, требованиям и законодательным актам. Цены на финансовый аутсорсинг варьируются и формируются с учетом прайса исполнителя и номенклатуры работ подлежащих выполнению.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ять  аренда  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -1 +1
утром -1 +1 днем +2 +4
Котировки
USD ЦБ РФ 77,7780 -0.1461
EUR ЦБ РФ 91,5603 0.2488

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.