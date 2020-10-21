Бухгалтерский аутсорсинг: виды и преимущества

Ведение бухгалтерии – дело не простое. Финансовый учет подразумевает систематический сбор, обработку и регистрацию информации, касающейся всех хозяйственных операций на предприятии. Бухгалтерская отчетность отображает текущее состояние активов и пассивов организации и составляется со строгим соблюдением предусмотренных норм. Нарушение базовых правил ведения документации чревато неприятными разбирательствами с контролирующими органами, штрафами, а в некоторых случаях уголовной ответственностью.

Организовать грамотное ведение бухгалтерии на предприятии может только квалифицированный специалист. Но в условиях малого бизнеса наем такого кадра не всегда оправдан в силу низкой рабочей нагрузки. В таком случае единственным правильным решением является использование финансового аутсорсинга. Заказать разовые бухгалтерские услуги в Москве можно в FULL LEGAL CONSULTING (FLC). Компания оказывает широкий спектр юридических и финансовых услуг для организаций любой формы собственности.





Что такое аутсорсинг

Правильная управленческая стратегия и грамотная организация бухгалтерского учета – это «два кита», на которых построена работа любой успешной организации. Наладить работу предприятия может только мудрый руководитель, но, к сожалению, в одиночку потянуть весь рабочий процесс не под силу даже опытному кадру. Для этого подбирается целый штат сотрудников, которые возьмут на себя выполнение конкретных задач.

В некоторых случаях наем отдельных кадров дает серьезную финансовую нагрузку при условии неполной занятости, поэтому более рациональным является использование услуг привлеченных специалистов, по договору на постоянной или разовой основе.

Бухгалтерский аутсорсинг подразумевает передачу полномочий по ведению финансовой документации. Он может включать в себя:

консультации специалистов;

независимую аудиторскую проверку;

составление бухгалтерской и налоговой отчетности;

разблокировку банковских счетов;

прогнозирование рисков;

анализ существующих проблем;

взаимодействие с ИФНС, ПФР и другими структурами;

восстановление учетных документов;

расчет заработной платы;

защиту интересов в налоговой инспекции;

оценку контрагентов.

Специалисты, предоставляющие данную услугу, являются профи своего дела, поэтому заказчик всегда может быть уверен в качестве выполненной работы.





Преимущества финансового аутсорсинга

Заказ полного бухгалтерского сопровождения, снимает с руководителя предприятия львиную долю ответственности. Подписывая договор с организацией-подрядчиком, уполномоченное лицо делегирует обязанности и вправе требовать безупречное выполнение работы. Если действия исполнителя можно расценивать как неквалифицированные, то заказчик имеет право взыскать штраф (если он предусмотрен условиями сотрудничества), а в некоторых случаях и подать в суд.

Основными преимуществами передачи бухгалтерского сопровождения являются:

снижение затрат на содержание штата;

полная конфиденциальность;

квалифицированный подход и высокое качество проделанной работы.

Выбирая подрядчика для выполнения подобных работ, важно внимательно изучать деловую репутацию компании-исполнителя, а также спецификацию ее деятельности. Только квалифицированные специалисты могут обеспечить полное бухгалтерское сопровождение, согласно всем текущим нормам, требованиям и законодательным актам. Цены на финансовый аутсорсинг варьируются и формируются с учетом прайса исполнителя и номенклатуры работ подлежащих выполнению.