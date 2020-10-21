среда
|
Какую картину купить в офис
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Октября 2020, 01:44
Офис должен быть уютным и комфортным, так как человек проводит в нем много времени. Однотонные стены давно способствуют повышению утомляемости и делают помещение достаточно скучным. Картины для офиса помогут улучшить атмосферу и сделать интерьер более стильным.
Какие есть виды
Помимо традиционной живописи, встречаются и такие варианты:
Форма и размер рамы зависят от тематики изображения и интерьера в офисе. При размещении нескольких картин на одной стене важно соблюдать определенную дистанцию, чтобы каждое изображение можно было по отдельности рассмотреть. Оптимальное расстояние высчитывается так: размер диагонали полотна нужно умножить на два.
Как выбрать
Картины в офис должны быть достаточно крупными и визуально восприниматься в качестве части стены. Можно повесить как одно цельное изображение, так и модульное, состоящее из нескольких частей.
Для восстановления сил и внимания стоит присматриваться к изделиям, написанным на белом фоне с небольшим количеством ярких вкраплений. Светлые тона оказывают расслабляющее действие и успокаивают. Красочные картины лучше всего размещать в игровых. Темные с заостренными углами негативно влияют на эмоциональную сферу и могут способствовать увеличению стресса.
В рабочий кабинет, переговорную или приемную стоит выбирать абстрактные изображения, имеющие ненавязчивый сюжет или замысловатый узор. Мелких деталей лучше избегать. Зона отдыха, кухня или ресепшн украсят натюрморт, морская тематика или изображение гор, так как они настраивают на позитив и создают домашнюю обстановку.
При выборе также стоит учесть:
Картина должна вызывать положительные эмоции, нравиться сотрудникам и создавать определенное настроение.
Есть и цветовые особенности, которые стоит учесть при выборе:
Чтобы картина хорошо вписалась, ее можно дополнить другими элементами декора в соответствии с ее цветовой гаммой. С помощью картин также иногда проводят и зонирование помещений.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
утром -1 +1 днем +2 +4
Котировки
Партнеры