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Какую картину купить в офис

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Бизнес — 21 Октября 2020, 01:44

Офис должен быть уютным и комфортным, так как человек проводит в нем много времени. Однотонные стены давно способствуют повышению утомляемости и делают помещение достаточно скучным. Картины для офиса помогут улучшить атмосферу и сделать интерьер более стильным.

Какие есть виды

Помимо традиционной живописи, встречаются и такие варианты:

  • модульные. Изображение печатается на холсте и разделяется на несколько частей;
  • художественная фотография;
  • постер. Современная замена привычных картин. Изображение может быть любым. Часто постеры изготавливают с мотивационными надписями и геометрическим принтом;


  • эстамп. Такое изделие печатают на бумаге и считают одной из разновидностей графики. Подходит под современный дизайн и стиль лофт;
  • афиши и старинные печати. Подойдут для офисного помещения, оформленного в эклектическом или винтажном стиле.

Форма и размер рамы зависят от тематики изображения и интерьера в офисе. При размещении нескольких картин на одной стене важно соблюдать определенную дистанцию, чтобы каждое изображение можно было по отдельности рассмотреть. Оптимальное расстояние высчитывается так: размер диагонали полотна нужно умножить на два.

Как выбрать

Картины в офис должны быть достаточно крупными и визуально восприниматься в качестве части стены. Можно повесить как одно цельное изображение, так и модульное, состоящее из нескольких частей.


Для восстановления сил и внимания стоит присматриваться к изделиям, написанным на белом фоне с небольшим количеством ярких вкраплений. Светлые тона оказывают расслабляющее действие и успокаивают. Красочные картины лучше всего размещать в игровых. Темные с заостренными углами негативно влияют на эмоциональную сферу и могут способствовать увеличению стресса.

В рабочий кабинет, переговорную или приемную стоит выбирать абстрактные изображения, имеющие ненавязчивый сюжет или замысловатый узор. Мелких деталей лучше избегать. Зона отдыха, кухня или ресепшн украсят натюрморт, морская тематика или изображение гор, так как они настраивают на позитив и создают домашнюю обстановку.

При выборе также стоит учесть:

  • отраслевую принадлежность компании;
  • интерьер локации, в которой планируется размещение полотна. Для классического стиля можно приобрести пейзажную живопись (натюрморты с книгами, городские пейзажи, горы). В минималистичный стиль прекрасно впишутся крупная абстракция, авангардные картины;
  • цветовые комбинации. Для офисного помещения больше подойдут светло-голубая, зеленая и пастельная палитра;
  • размещение на стене. Не нужно устанавливать дополнительную подсветку, чтобы не отвлекать сотрудников от рабочего процесса.

Картина должна вызывать положительные эмоции, нравиться сотрудникам и создавать определенное настроение.

Есть и цветовые особенности, которые стоит учесть при выборе:

  • «рифма». Картина вместе с интерьером имеют единый стиль и одинаковую цветовую гамму. В этом случае изображение просто заполняет пустующую стену или снимает излишний контраст (если преобладает в помещении несколько основных цветов);
  • «дополнение». Ключевой в картине всего лишь один цвет (редко бывает два), не присутствующий в интерьере;
  • «акцент». В однотонном интерьере полотно выделяется и привлекает внимание.

Чтобы картина хорошо вписалась, ее можно дополнить другими элементами декора в соответствии с ее цветовой гаммой. С помощью картин также иногда проводят и зонирование помещений.



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