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Риэлторское агентство WeKnow

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Октября 2020, 11:42

Среди всех действующих на отечественном рынке недвижимости риэлторских агентств WeKnow занимает особое место. Занимается агентство реализацией столичной и подмосковной недвижимости. С ее помощью можно приобрести элитную недвижимость, квартиры премиум- и бизнес-класса не только в новостройках, но и во вторичном секторе. Профессиональные сотрудники агентства позаботятся о полном сопровождении любых сделок. На официальном веб-сайте крупнейшей брокерской и консалтинговой компании представлен огромный выбор новостроек, в том числе столичных - ЖК Хорошевский, Aquatoria, Царская площадь, клубные дома, а также новостройки делюкс-класса.

Компания https://weknow.ru/catalog/new-buildings/business-class/ работает с заказчиками используя инновационные решения. Благодаря партнерским отношениям с инвесторами, девелоперами и архитекторами здесь создаются проекты, которые наиболее востребованы сегодня на рынке. Работает агентство с лучшими застройщиками столицы. На портале WeKnow представлено более полутораста проектов. Определенная часть таких проектов реализуется на ко-эксклюзивной и эксклюзивной основе. Ежегодно компания лидирует по объемам и числу проданных квартир, коммерческих площадей или же апартаментов. Основана компания в 2011 г.

За последнюю пятилетку специалисты агентства закрыли 6700 сделок. А реализовать удалось почти полмиллиона тыс. квадратов недвижимости. Общая сумма сделок составила 54 млрд руб. Грамотное ценообразование проекта, использование реалистичного и эффективного графика продаж, а также учет потребностей клиентуры позволяет специалистам агентства предложить наиболее востребованные на рынке недвижимости продукты с минимальными рисками реализации проектов. В результате клиенты остаются удовлетворенными, а застройщики реализуют недвижимость быстро, по выгодной для себя стоимости. Команда единомышленников, которая была собрана на протяжении почти десятилетней деятельности компании, справляется с задачами любой сложности. Состоит она из аналитиков, маркетологов и риэлторов с большим стажем. Они не только хорошо делают свою работу, но еще используют современные подходы и инновационные решения. Каждый продукт, созданный специалистами WeKnow, пользуется огромным спросом. Любой заказчик агентства может рассчитывать на индивидуальный подход, учет предъявленных желаний или же требований, а также максимально выгодные расценки на приобретаемую недвижимость вместе с удобными методами, программами и графиком оплаты.



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