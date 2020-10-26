Механизированная штукатурка

Компания Dimax предлагает услугу механизированной штукатурки с использованием проверенных, современных материалов. Выполняется такая штукатурка в квартирах, производственных и офисных помещениях, а также в частных особняках. Механизированный метод отличается от обычного прежде всего скоростью выполнения работ. Подразумевает он использование штукатурной станции, которая в разы увеличивает скорость отделочных работ по сравнению с ручным способом. А клиент получает гладкую, ровную поверхность, на которую можно наносить финишную отделку.

Мастера Demas

используют для обработки поверхностей механизированным методом различные смеси. В большинстве случаев - это цементно-песчаный раствор или же гипсовая смесь. Гипс в основном используется при выполнении внутренней отделки. а цементно-песчаный раствор применяют как внутри, также снаружи помещений. Машинная штукатурка имеет свои преимущества и особенности. Прежде всего следует отметить высокую адгезию и скорость отделки поверхностей. Кроме этого механизированный способ позволяет экономить используемые строительно-отделочные материалы.

После такой обработки получается однородная, идеально ровная и гладкая поверхность. По сравнению с ручным способом машинная штукатурка позволяет сэкономить до 30 процентов расходов. Подобная поверхность не растрескается даже после нанесения в качестве финишной отделки толстого слоя. Dimax предлагает заинтересованной клиентуре услуги настоящих профессионалов, обладающих многолетним опытом и необходимыми знаниями. Работают они по хорошо отлаженной схеме, выполняя все быстро, надежно и качественно. На большие объекты отправляются одновременно несколько бригад, которые справляются с работой в рекордные сроки.

Стоимость квадрата машинной штукатурки устанавливается в зависимости от индивидуальных запросов заказчика. Для оценки специалист компании приезжает на объект и выполняет необходимые замеры. Механизированный способ нанесения штукатурки на разные поверхности происходит поэтапно. Сначала выполняется грунтовка, затем на стенах монтируются маяки. После этого наносится выбранный раствор, который обязательно должен иметь однородную консистенцию. Замешивается смесь машинным способом. А для нанесения используется специальный пистолет. Затем происходит подрезка слоя по маякам, удаляются маяки и выполняется финишная подрезка. Обязательным этапом является затирка, которая осуществляется вручную. В конце происходит глянцевание. Так называется финишный этап машинной штукатурки.