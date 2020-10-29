Как преобразить интерьер при помощи декоративного зеркала

Независимо от того, какое выбрано стилевое направление в оформлении интерьера, важным и, пожалуй, незаменимым элементом, является зеркало. Этот предмет декора имеет универсальное назначение, поэтому существует множество вариантов его применения для создания стильного, уютного пространства. При помощи зеркал дизайнеры эффектно преображают любое пространство, создают иллюзию его расширения и наполненности светом. Важно придерживаться несложных правил и рекомендаций специалистов, чтобы отражающая поверхность гармонично вписалась в интерьер:

Стоит учитывать стиль оформления помещения и особенности дизайна всех предметов интерьера, включая декоративные элементы и отделку.

Площадь и назначение комнаты также играет важную роль, так как для прихожей, спальни, гостиной или ванной комнаты зеркальные полотна изготавливаются совершенно разных видов, форм и размеров.

Надежность и метод крепления зеркальной поверхности, особенно если конструкция будет зафиксирована в детской комнате или в спальне над кроватью.

Какие модели зеркал предлагают дизайнеры

В зависимости от стилевого направления дизайна помещения подбираются все элементы декора, включая зеркала. Первоочередной функцией зеркального полотна является отражающая, которая помогает человеку оценить свой внешний вид во время подбора гардероба или при проведении гигиенических либо косметических процедур. Несмотря на это широкой популярностью пользуются декоративные зеркала, которые могут быть выполнены в различных стилях. В оформлении современных интерьеров строгих ограничений с выбором декора нету, поэтому у каждого есть возможность создать уникальное пространство, подчеркивающее индивидуализм.

Особенно эффектно выглядят смелые нестандартные решения и сочетание несочетаемых на первый взгляд элементов. Так, к примеру, в ванной комнате очень стильно и неповторимо выглядят венецианские зеркала, а также отражающие поверхности в резных рамах с растительными орнаментами. Главное учитывать правило подбора рамы для зеркала. Подрамник обязательно должен гармонировать с элементами декора помещения, текстилем, отделкой на стенах или мебели и общим стилевым направлением.

Очень привлекательно и неповторимо выглядят зеркала в форме солнца, штурвала или в виде нестандартной фигуры. Такие стилевые решения отлично подойдут для помещений разного назначения. Ключевым требованием в таком случае является правильный выбор места расположения и идеально подходящие размеры отражающей поверхности.

Как использовать в интерьере

Чтобы расширить пространство и наполнить комнату светом, лучшим решением является большое зеркальное полотно. Использовать можно одно или несколько зеркал разных размеров. Привлекательно выглядят зеркальные композиции и декоративные панно, которые предпочтительно располагать перед источниками света или предметами интерьера, которые хочется приумножить для улучшения визуального восприятия стиля комнаты.

Если расположить большое зеркало напротив маленькой отражающей поверхности, можно создать достаточно оригинальную иллюзию трехмерного пространства. В качестве таких отражателей могут быть хромированные предметы, глянцевые и блестящие предметы. Этот прием нужно применять осторожно, правильно подбирать месторасположение каждой детали, продумывая всё до мелочей.

С функцией рассеивания света и наполнения комнаты бликами отлично справляются венецианские декоративные зеркала в рамах их зеркальных фигурок разного размера и формы. Большое количество граней обеспечивает приумножение бликов и блеска.