Зеркало в интерьере: как и где выбирать

Зеркальные отражающие поверхности творят настоящие чудеса с помещениями, так как имеют уникальное свойство расширять пространство, наполнять его светом, приумножая всё, что отражается, а также визуально корректировать планировку. Чтобы зеркало стало не только удобным предметом для визуального восприятия своего отражения, но и центральным элементом интерьера, стоит детально продумать стиль оформления зеркального полотна, его размеры, форму и место расположения. Только в таком случае можно добиться неповторимого эффекта, чтобы интерьер приобрел новых оттенков и стал более гармоничным.

Где выбирать зеркала

Независимо от стиля декорирования и формы зеркальное полотно должно быть надежным и безопасным. Эти требования пропорционально повышаются в случае увеличения размеров зеркал, которые применяются для оформления интерьеров. Чем больше зеркало, тем прочнее и надежнее должна быть рама, а также крепеж для фиксации данного элемента на стене. Особое внимание стоит уделять напольным массивным зеркальным полотнам, которые должны быть устойчивыми и прочными. Качество отражающей поверхности также играет немаловажную роль, ведь дешевые изделия могут искажать отражение, иметь дефекты поверхности, слабую отражающую способность без благородного блеска, а также короткий срок службы из-за некачественного покрытия.

Надежнее всего отдавать предпочтение производителю, так как в таком случае строго соблюдаются стандарты качества и предоставляется на выбор большой ассортимент современных моделей зеркал с оригинальным дизайном, соответствующим последним модным тенденциям. Например, можно купить зеркало в компании MiraDeco, которая имеет собственное производство и предлагает широкий ассортимент изделий на разный вкус по выгодной стоимости. В зависимости от особенностей интерьера можно подобрать зеркало с рамой или без, использовать классическую геометрическую форму или оригинальную фигурную, а также использовать дополнительное оформление в виде гравировки или подсветки. Преимуществом выбора зеркал у производителя является официальная гарантия и возможность заказать зеркало по индивидуальным размерам. Для оформления детально проработанного дизайнерами интерьера рекомендуется использовать услуги замерщика, который лично приедет на объект для проведения замеров.

Оригинальное зеркало для интерьера или классика

Однозначно ответить какое именно зеркало лучше всего впишется в интерьер нельзя. При выборе изделия нужно придерживаться основных правил, а также принять решение для какой цели нужно зеркало. Если это предмет интерьера, который будет использован для украшения помещения, стоит выбирать оригинальные интерьерные зеркала, которые выглядят неповторимо, изысканно и презентабельно. Очень эффектно выглядят зеркала с разными элементами декора:

с красивым обрамлением из зеркальных элементов разной формы;

дизайнерские полотна нестандартной изящной формы;

с фацетом, который обеспечивает дополнительное преломление света для наполнения пространства бликами;

красивые рамы с ажурными растительными орнаментами в классическом стиле;

напольные зеркала в виде массивного трюмо для создания благородного интерьера.

Не менее важным является правильный выбор места расположения. Лучше всего выбирать место с достаточным количеством освещения. Дополнительные источники света помогут сделать комнату еще светлее и ярче. В гостиной традиционно зеркала располагают над камином или массивным комодом, на котором могут стоять подсвечники и элементы декора. В таком случае вечером свечи помогут наполнить комнату рассеянным теплым светом для создания романтичной успокаивающей атмосферы.