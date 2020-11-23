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Выбор стиля интерьера для частного дома

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Бизнес — 23 Ноября 2020, 20:16

Чтобы ваше жилье было комфортным, уютным, необходимо еще на этапе планирования ремонта уделить немало внимания дизайну интерьера. Предварительное проектирование поможет в этом. В интернете можно найти множество программ, позволяющих самостоятельно разработать дизайн-проект, но целесообразнее сразу обратиться к профессионалам. Опытные дизайнеры, проектировщики обязательно учитывают точные размеры помещения, планировку всего дома, важные технические детали, на которые обычные люди не обращают своего внимания. При обращении к экспертам вы получаете гарантии положительного результата. Дизайн-проект обязательно согласовывается с клиентом и только потом отправляется в работу. Компания Домофф Интериорс работает с 2001 года, предлагает услуги создания проектов дизайна частных домов.


Популярные стили интерьеров


Перед началом всех работ, связанных с ремонтом коттеджа, необходимо определиться со стилем интерьера. Популярные стилистические направления:



  • сдержанная классика;

  • лофт;

  • модерн;

  • прованский стиль;

  • эклектика;

  • скандинавский;

  • японский.


Все эти стили подходят для частных домов, где много свободного места, пространства для реализации смелых идей. Факторы влияют на окончательный выбор:



  • расположение дома;

  • количество окон;

  • интенсивность естественного света;

  • личные предпочтения.


Дизайнеры, которые работают над проектами целых домов, редко придерживаются канонов только одного стиля. Их можно смешивать, используя отдельные элементы, тенденции, свойственные определенному стилистическому направлению, добавляя к другим. Таким способом создается эксклюзивный динамичный интерьер, в котором вам будет всегда комфортно.


Как выбрать компанию для проектирования интерьера


Чтобы заказать дизайн интерьера дома, обратитесь в специализированную компанию за предварительной консультацией. Здесь вам подскажут, в каких стилях работают дизайнеры фирмы, помогут составить план предстоящего сотрудничества. После согласования деталей вам предстоит подписание договора и личное знакомство с дизайнером. На этом этапе ремонтных, строительных работ участие заказчика несет важное значение. От того, насколько вы вовлечены в процесс, зависит его результат. Дизайнеры и проектировщики предлагают свои идеи, а клиент их одобряет или просит доработать. В таком формате рождается окончательный дизайн-проект.



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