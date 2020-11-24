Паркетная доска Tarkett обладает рядом преимуществ. Компания является одной из наиболее известных производителей разнообразных напольных покрытий, в том числе и паркетной доски. Отличается такой материал своим благородным видом и непревзойденными эксплуатационными характеристиками. Таркет поставляет на рынок разнообразные коллекции, созданные с использованием оригинального дизайна. Благодаря этому заказчики смогут подобрать декор под любое интерьерное оформление. На веб-сайте продавца имеется специальный фильтр, помогающий найти подходящий вариант в считанные секунды.

Благодаря надежному лаковому покрытию Proteco Strong паркетная доска Таркетт обретает стабильный блеск, эстетичный вид и непревзойденную прочность. Такие изделия практически невозможно поцарапать. На протяжении многих лет ваш пол сохранит первозданный вид и удивит посетителей своей новизной. Кроме этого в производстве используется специальное покрытие. Оно имеет свойства Bacteria Stop. Благодаря такому материалу распространения бактерий на напольных поверхностях опасаться не стоит. Поэтому доска идеально подходит для отделки детских комнат или же спален. По такому напольному покрытию малыши могут ползать без остановки. А вы сможете разгуливать босиком. Моется пол очень легко. Для придания материалу влагостойкости производитель использовал пропитку Aqua Guard. Даже если вы прольете на такую поверхность жидкость, опасаться ничего не стоит. Надежно защищены от проникновения влаги и места стыка между досок. Поверхность паркета обработано лаком Proteco Strong. Он придает доскам эластичности. Поэтому она не царапается, не трескается и не повреждается. Даже если вы уроните на пол тяжелый предмет, напольное покрытие сохранит прежний вид.