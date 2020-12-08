Котлован под фундамент - особенности разработки

На протяжении многих лет, крупные компании, связанные с разработкой котлованов под фундамент, занимаются расчетами и максимально совершенствуют предоставляемые услуги.

Перед выполнением подобной процедуры мастера могут осуществить оценку проекта, а также предоставить полезную для заказчика консультацию по всем интересующим его вопросам.





Подготовительные мероприятия

Если клиент обращается в https://technogrunt.ru/, то перед началом непосредственной разработки котлована выполняют следующие обязательные действия:

Заказчик оформляет заявку на сайте или звонит по представленному на главной странице телефону; После достижения определенной договоренности с клиентом сотрудник фирмы выезжает на обозначенный объект с целью оценки и сбора первоначальных сведений; Заключается официальный договор на предоставление услуг. В подобном контракте четко прописываются права и обязанности сторон, а также цена, которая остается неизменной на протяжении всего сотрудничества; В строительном департаменте производится открытие разрешения на проведение работ, связанных с разработкой котлована; Осуществляется транспортировка техники к месту выполнения необходимых действий. При необходимости на этом этапе создаются подъездные пути; Грунт вывозится на полигон. Ещё он может использоваться для планирования площадки; Предоставляется полный пакет, закрывающей документации. Ещё на этом этапе в департаменте строительства закрывается разрешение.

Специалисты всегда внимательно изучают документацию по проекту перед выполнением каких-либо работ. Они хорошо понимают, что каждый проект требует персонального подхода — не принимают технических решений без учета особенностей конкретной ситуации.





Этапы разработки

Когда обязательные формальности соблюдены в полном объеме, то работы по непосредственной разработке котлована осуществляются в следующей последовательности:

Производится планирование. Первоначально осуществляется составление плана работ, схемы, после чего обследуется местность. Сотрудники фирмы располагают нужным оборудованием, измерительными приспособлениями для определения плотности и состава грунта, наличия подземных вод, глубины, на которой они залегают. Основной задачей на этом этапе является выбор места для формирования котлована. Ещё внимание уделяется организации подъезда техники на объект и определению места хранения, утилизации почвы; План переносится на местность. На этом этапе осуществляется геосъемка площадки, разметка. Если речь идет о выполнении необходимых действий на непростом ландшафте, то требуется подготовить площадку. При выполнении подготовительных действий выравнивается место предстоящих работ. Строительная площадка очищается от старых коммуникаций, пришедших в негодность построек, насаждений. Если на этом этапе находят функционирующие коммуникации, то подготавливается персональный проект для их переноса. После этого на объект доставляются экскаваторы, погрузчики, краны и другая техника, необходимая для формирования котлованов разнообразной сложности; Формируется котлован. Тип применяемой техники определяется в зависимости от объема работ, который предстоит выполнить. Специалисты учитывают, что небольшие по размеру экскаваторы могут быстро передвигаться по площадке. Это очень важно, если котлован разрабатывается для фундамента под коттедж.

К выполнению подобных работ привлекаются исключительно опытные специалисты, хорошо знакомые со спецификой предоставления услуг такого типа. Именно благодаря этому во многом обеспечивается высокое качество и эффективность.





Разновидности котлованов и необходимые документы

При выполнении данных работ, можно заказать разработку различных типов котлованов, например:

С грунтовыми откосами и без укреплений;

Миниатюрные котлованы, характеризующиеся малой площадью;

С частичным креплением шпунтом;

С использованием всех типов ограждений и распорной системы;

С полноценным ограждением шпунтом;

Со специализированной системой разработки под названием Up and Down;

С формированием стены в грунте и распорной системы.

Специалисты берут на себя обязанности по сбору необходимой документации и соблюдению формальностей.

При подготовке пакета документов в обязательном порядке получают следующие бумаги:

Разрешение на выполнение строительных работ;

Талоны полигона для размещения грунта;

Ордер ОАТИ на земляные работы;

Разрешение на перемещение отходов. Подобный документ требуется получить, только если услуги по разработке котлована оказываются на территории Москвы и Московской области;

Проект организации строительства;

Проект проведения строительных работ;

Геологические изыскания;

Экологическое заключение.

Специалисты хорошо знакомы с нюансами получения всех перечисленных бумаг, благодаря чему появляется возможность оперативно соблюсти все формальности и приступить к непосредственной разработке котлована.

Положительные стороны

Какими основными сильными сторонами, должна владеть компания, предоставляющая данного рода услуги:

Максимальную оперативность разработки, которая не оказывают влияния на эффективность выполнения необходимых действий и их качество;

Отлаженную логистику. Благодаря ей обеспечивается оперативность при доставке на объект техники, а также вспомогательных материалов;

Персональный подход к выполнению каждого заказа;

Эффективность и оперативность принятия решений при разработке конкретного котлована;

Возможность заказа всех типов котлованов под фундамент;

Оптимизацию расходов заказчика. Одним из основных приоритетов для специалистов является максимальное сокращение затрат клиента.

Также к положительным сторонам можно отнести четкое соблюдение техники безопасности, благодаря которому исключаются всевозможные происшествия при проведении работ.





