Бизнес — 8 Декабря 2020, 00:31
Котлован под фундамент - особенности разработки
На протяжении многих лет, крупные компании, связанные с разработкой котлованов под фундамент, занимаются расчетами и максимально совершенствуют предоставляемые услуги.
Перед выполнением подобной процедуры мастера могут осуществить оценку проекта, а также предоставить полезную для заказчика консультацию по всем интересующим его вопросам.
Подготовительные мероприятия
Если клиент обращается в https://technogrunt.ru/, то перед началом непосредственной разработки котлована выполняют следующие обязательные действия:
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Заказчик оформляет заявку на сайте или звонит по представленному на главной странице телефону;
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После достижения определенной договоренности с клиентом сотрудник фирмы выезжает на обозначенный объект с целью оценки и сбора первоначальных сведений;
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Заключается официальный договор на предоставление услуг. В подобном контракте четко прописываются права и обязанности сторон, а также цена, которая остается неизменной на протяжении всего сотрудничества;
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В строительном департаменте производится открытие разрешения на проведение работ, связанных с разработкой котлована;
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Осуществляется транспортировка техники к месту выполнения необходимых действий. При необходимости на этом этапе создаются подъездные пути;
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Грунт вывозится на полигон. Ещё он может использоваться для планирования площадки;
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Предоставляется полный пакет, закрывающей документации. Ещё на этом этапе в департаменте строительства закрывается разрешение.
Специалисты всегда внимательно изучают документацию по проекту перед выполнением каких-либо работ. Они хорошо понимают, что каждый проект требует персонального подхода — не принимают технических решений без учета особенностей конкретной ситуации.
Этапы разработки
Когда обязательные формальности соблюдены в полном объеме, то работы по непосредственной разработке котлована осуществляются в следующей последовательности:
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Производится планирование. Первоначально осуществляется составление плана работ, схемы, после чего обследуется местность. Сотрудники фирмы располагают нужным оборудованием, измерительными приспособлениями для определения плотности и состава грунта, наличия подземных вод, глубины, на которой они залегают. Основной задачей на этом этапе является выбор места для формирования котлована. Ещё внимание уделяется организации подъезда техники на объект и определению места хранения, утилизации почвы;
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План переносится на местность. На этом этапе осуществляется геосъемка площадки, разметка. Если речь идет о выполнении необходимых действий на непростом ландшафте, то требуется подготовить площадку. При выполнении подготовительных действий выравнивается место предстоящих работ. Строительная площадка очищается от старых коммуникаций, пришедших в негодность построек, насаждений. Если на этом этапе находят функционирующие коммуникации, то подготавливается персональный проект для их переноса. После этого на объект доставляются экскаваторы, погрузчики, краны и другая техника, необходимая для формирования котлованов разнообразной сложности;
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Формируется котлован. Тип применяемой техники определяется в зависимости от объема работ, который предстоит выполнить. Специалисты учитывают, что небольшие по размеру экскаваторы могут быстро передвигаться по площадке. Это очень важно, если котлован разрабатывается для фундамента под коттедж.
К выполнению подобных работ привлекаются исключительно опытные специалисты, хорошо знакомые со спецификой предоставления услуг такого типа. Именно благодаря этому во многом обеспечивается высокое качество и эффективность.
Разновидности котлованов и необходимые документы
При выполнении данных работ, можно заказать разработку различных типов котлованов, например:
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С грунтовыми откосами и без укреплений;
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Миниатюрные котлованы, характеризующиеся малой площадью;
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С частичным креплением шпунтом;
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С использованием всех типов ограждений и распорной системы;
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С полноценным ограждением шпунтом;
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Со специализированной системой разработки под названием Up and Down;
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С формированием стены в грунте и распорной системы.
Специалисты берут на себя обязанности по сбору необходимой документации и соблюдению формальностей.
При подготовке пакета документов в обязательном порядке получают следующие бумаги:
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Разрешение на выполнение строительных работ;
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Талоны полигона для размещения грунта;
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Ордер ОАТИ на земляные работы;
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Разрешение на перемещение отходов. Подобный документ требуется получить, только если услуги по разработке котлована оказываются на территории Москвы и Московской области;
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Проект организации строительства;
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Проект проведения строительных работ;
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Геологические изыскания;
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Экологическое заключение.
Специалисты хорошо знакомы с нюансами получения всех перечисленных бумаг, благодаря чему появляется возможность оперативно соблюсти все формальности и приступить к непосредственной разработке котлована.
Положительные стороны
Какими основными сильными сторонами, должна владеть компания, предоставляющая данного рода услуги:
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Максимальную оперативность разработки, которая не оказывают влияния на эффективность выполнения необходимых действий и их качество;
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Отлаженную логистику. Благодаря ей обеспечивается оперативность при доставке на объект техники, а также вспомогательных материалов;
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Персональный подход к выполнению каждого заказа;
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Эффективность и оперативность принятия решений при разработке конкретного котлована;
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Возможность заказа всех типов котлованов под фундамент;
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Оптимизацию расходов заказчика. Одним из основных приоритетов для специалистов является максимальное сокращение затрат клиента.
Также к положительным сторонам можно отнести четкое соблюдение техники безопасности, благодаря которому исключаются всевозможные происшествия при проведении работ.
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