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Котлован под фундамент - особенности разработки

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Бизнес — 8 Декабря 2020, 00:31

Котлован под фундамент - особенности разработки

На протяжении многих лет, крупные компании, связанные с разработкой котлованов под фундамент, занимаются расчетами и максимально совершенствуют предоставляемые услуги. 

Перед выполнением подобной процедуры мастера могут осуществить оценку проекта, а также предоставить полезную для заказчика консультацию по всем интересующим его вопросам. 


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Подготовительные мероприятия

 

Если клиент обращается в https://technogrunt.ru/, то перед началом непосредственной разработки котлована выполняют следующие обязательные действия: 

  1. Заказчик оформляет заявку на сайте или звонит по представленному на главной странице телефону; 

  2. После достижения определенной договоренности с клиентом сотрудник фирмы выезжает на обозначенный объект с целью оценки и сбора первоначальных сведений;

  3. Заключается официальный договор на предоставление услуг. В подобном контракте четко прописываются права и обязанности сторон, а также цена, которая остается неизменной на протяжении всего сотрудничества;

  4. В строительном департаменте производится открытие разрешения на проведение работ, связанных с разработкой котлована;

  5. Осуществляется транспортировка техники к месту выполнения необходимых действий. При необходимости на этом этапе создаются подъездные пути;

  6. Грунт вывозится на полигон. Ещё он может использоваться для планирования площадки;

  7. Предоставляется полный пакет, закрывающей документации. Ещё на этом этапе в департаменте строительства закрывается разрешение.

Специалисты всегда внимательно изучают документацию по проекту перед выполнением каких-либо работ. Они хорошо понимают, что каждый проект требует персонального подхода — не принимают технических решений без учета особенностей конкретной ситуации. 


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Этапы разработки

Когда обязательные формальности соблюдены в полном объеме, то работы по непосредственной разработке котлована осуществляются в следующей последовательности:

  1. Производится планирование. Первоначально осуществляется составление плана работ, схемы, после чего обследуется местность. Сотрудники фирмы располагают нужным оборудованием, измерительными приспособлениями для определения плотности и состава грунта, наличия подземных вод, глубины, на которой они залегают. Основной задачей на этом этапе является выбор места для формирования котлована. Ещё внимание уделяется организации подъезда техники на объект и определению места хранения, утилизации почвы;

  2. План переносится на местность. На этом этапе осуществляется геосъемка площадки, разметка. Если речь идет о выполнении необходимых действий на непростом ландшафте, то требуется подготовить площадку. При выполнении подготовительных действий выравнивается место предстоящих работ.  Строительная площадка очищается от старых коммуникаций, пришедших в негодность построек, насаждений. Если на этом этапе находят функционирующие коммуникации, то подготавливается персональный проект для их переноса. После этого на объект доставляются экскаваторы, погрузчики, краны и другая техника, необходимая для формирования котлованов разнообразной сложности;

  3. Формируется котлован. Тип применяемой техники определяется в зависимости от объема работ, который предстоит выполнить. Специалисты учитывают, что небольшие по размеру экскаваторы могут быстро передвигаться по площадке. Это очень важно, если котлован разрабатывается для фундамента под коттедж. 

К выполнению подобных работ привлекаются исключительно опытные специалисты, хорошо знакомые со спецификой предоставления услуг такого типа. Именно благодаря этому во многом обеспечивается высокое качество и эффективность.

 
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Разновидности котлованов и необходимые документы

При выполнении данных работ, можно заказать разработку различных типов котлованов, например:

  • С грунтовыми откосами и без укреплений;

  • Миниатюрные котлованы, характеризующиеся малой площадью;

  • С частичным креплением шпунтом;

  • С использованием всех типов ограждений и распорной системы;

  • С полноценным ограждением шпунтом;

  • Со специализированной системой разработки под названием Up and Down;

  • С формированием стены в грунте и распорной системы.

Специалисты берут на себя обязанности по сбору необходимой документации и соблюдению формальностей.

При подготовке пакета документов в обязательном порядке получают следующие бумаги: 

  • Разрешение на выполнение строительных работ;

  • Талоны полигона для размещения грунта;

  • Ордер ОАТИ на земляные работы;

  • Разрешение на перемещение отходов. Подобный документ требуется получить, только если услуги по разработке котлована оказываются на территории Москвы и Московской области;

  • Проект организации строительства;

  • Проект проведения строительных работ;

  • Геологические изыскания;

  • Экологическое заключение.

Специалисты хорошо знакомы с нюансами получения всех перечисленных бумаг, благодаря чему появляется возможность оперативно соблюсти все формальности и приступить к непосредственной разработке котлована.

Положительные стороны

Какими основными сильными сторонами, должна владеть компания, предоставляющая данного рода услуги:

  • Максимальную оперативность разработки, которая не оказывают влияния на эффективность выполнения необходимых действий и их качество;

  • Отлаженную логистику. Благодаря ей обеспечивается оперативность при доставке на объект техники, а также вспомогательных материалов;

  • Персональный подход к выполнению каждого заказа;

  • Эффективность и оперативность принятия решений при разработке конкретного котлована;

  • Возможность заказа всех типов котлованов под фундамент;

  • Оптимизацию расходов заказчика. Одним из основных приоритетов для специалистов является максимальное сокращение затрат клиента.

Также к положительным сторонам можно отнести четкое соблюдение техники безопасности, благодаря которому исключаются всевозможные происшествия при проведении работ.



 



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