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Покупать, продавать или ждать. Что делать с биткоином прямо сейчас

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Бизнес — 8 Декабря 2020, 11:03

Завершающаяся неделя оказалась одной из самых успешных для биткоина за всю историю. В понедельник, 30 ноября, ведущий актив вплотную приблизился к отметке $20000 — на этих уровнях биткоин не торговался со времени бычьего ралли зимы 2018 года.

За осень криптовалюта выросла в цене на 60%. Эксперты дали прогноз на курс биткоина до конца года, а также представили рекомендации инвесторам.

Покупать сейчас монеты рискованно

Аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков ожидает рост биткоина до конца года до уровней $17 000-18 000. Такой сценарий вероятен вследствие роста капитализации криптовалюты, а также на фоне традиционного ралли фондовых рынков в преддверии Рождества. Специалист не думает, что до конца года биткоин протестирует исторический максимум, хотя и констатирует уверенный восходящий тренд цифровой валюты.

Першиков рекомендует покупать монеты после очередного отката. По его словам, на текущих отметках риск коррекции более чем реален. Вслед за обвалом (вплоть до $13 000) биткоин способен быстро отыграть падение, как это уже было в марте. Именно на следующем снижении актива стоит его покупать, советует эксперт.

Криптовалюта достигнет максимума до конца года

Директор пиринговой площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что биткоину не грозит падение в текущем году. По его мнению, уже в 2020 году криптовалюта имеет все шансы протестировать максимум в $20 000. При этом, эксперт предупреждает, что схожей с концом 2017 года динамики (когда BTC вырос в цене в три раза за пару месяцев) ожидать не стоит.

По словам руководителя Chatex, спрос на первую криптовалюту обусловлен в данный момент защитными свойствами актива. Инвесторы выбирают биткоин в качестве хеджа против акций или фиата, которые очень неуверенно показывают себя на фоне нестабильной экономической ситуации. Именно этим объясняется рост биткоина в 2020 году. Тенденция будет продолжаться и впредь, прогнозирует Росс-Джонсон.

Эксперт не исключает падение биткоина, но только в 2021 году. Окончание пандемии вернет инвесторов к традиционным активам. В этом случае BTC может откатиться до $10 000, полагает специалист.

Инвестировать в BTC сейчас опасно

Глава биржи EXMO Сергей Жданов отмечает, что за последний месяц биткоин прибавил 43%, что является наилучшим показателем среди прочих инвестиционных инструментов. Капитализация ведущего актива оценивается в $300 млрд, что позволяет ему занять 20 место в списке самых ценных финансовых инструментов по этому показателю.

Однако инвестировать в биткоин сейчас стоит лишь в долгую, замечает эксперт. По словам Жданова, оптимальный горизонт для вложений — это три или пять лет. Слишком много биткоин прибавил за последний месяц, чтобы продолжить столь стремительное ралли, поясняет специалист.



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