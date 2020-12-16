Выбираем полотно для ленточной пилы правильно

Современное мясное производство – это колоссальные объемы продукции, которую необходимо достаточно быстро обработать. Более того, приходится иметь дело как со свежими тушами или крупными кусками, так и с качественно замороженными – в обоих случаях есть свои сложности. Именно для таких целей в данную сферу и пришли ленточные пилы, которые отличаются эффективностью за счет непрерывного движения тонкой пилы в одну сторону на большой скорости.

Работают они практически бесперебойно и значительно упрощают процесс, а также редко ломаются – выходят из строя только ленточные полотна для костей, у которых режущие зубья со временем становятся не такими острыми. Вот здесь уже возможны остановки оборудования, поломки электрической части и даже травмоопасные ситуации. Чтобы избежать подобного, нужно вовремя производить замену и использовать только оригинальные комплектующие, иначе проблем не миновать.





Если же сэкономить, то вполне можно получить потенциальный источник опасности на рабочем месте. Например, несоответствие ширине вала приводит к неровному ходу, в результате чего полотно запросто слетает – это нарушение правил техники безопасности и конкретная угроза для жизни рабочего.

Как выбирать ленточное полотно

Важно учитывать не только ширину, но и еще несколько параметров. Например, стоит заранее определиться, какой вам нужен экземпляр (формата «стандарт» или «с чистым зубом»). Кроме того, комплектующие принято различать по шагу между режущими элементами. На данный момент есть варианты с расстоянием между зубьями:

6 мм;

8 мм;

12 мм.

Первый показатель подойдет для качественно замороженного мяса или костей, а вот второй уже применяют к свежей продукции. Что касается третьего варианта, то он активно используется в обработке особо крупных кусков или же целых туш животных.

Кроме того, надо обратить внимание на производителя товара – неизвестные фирмы лучше обходить стороной. Оптимально, если в работу пойдут пилы, аналогичные тем, что поставлялись в комплектации с оборудованием. Из материалов стоит отдавать предпочтение только анодированному алюминию или же нержавеющей стали, так как остальные решения уступают по механическим свойствам и приводят к окислению при контакте с продуктом, что ухудшает его вкусовые качества.

Если же вы не можете подобрать сами и сомневаетесь, подойдет ли тот или иной вариант конкретно для вашего оборудования, то всегда есть возможность сфотографировать табличку-шильдик, на которой указаны технические характеристики, и показать специалистам.

Доступная цена и достойный сервис

Конкретным местом для закупки полотен, имеющих различный ход и ширину, сможет стать сайт Кitchen-service.com. Магазин открылся в 2009 году и за 11 лет работы собрал под одной крышей товары лучших брендов, на которые можно положиться, доказательством чему служат отзывы покупателей. Это продукция производства:

Kolbe;

Fama;

JE-JU;

Sirman.





Все поставки производятся напрямую от официальных представителей, каждый товар сертифицирован и ни разу не использовался. Возможна отгрузка со склада в Москве либо индивидуальный заказ с привозом необходимых комплектующих. Цены колеблются в диапазоне от 700 до 2100 рублей. Оплата производится исключительно по банковским реквизитам безналичным платежом, после чего заказ собирается и выдается. Присутствует самовывоз, доставка курьером в пределах Москвы либо же отправка в любой другой регион при помощи транспортных служб.

Кроме того, менеджеры готовы дать клиентам несколько полезных советов по продлению срока эксплуатации полотна. Если вы совершаете покупку от лица компании, то к товару будут приложены документы для отчетности перед налоговой и руководством.