суббота
|
Где купить профессиональная химия для клининга?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 9 Января 2021, 09:22
Профессиональная уборка сегодня очень востребована, поскольку все больше людей понимают необходимость чистоты и гигиены. Если будет качественно проводиться тщательная уборка, то это может предотвратить инфекции, эпидемии. Сегодня с помощью профессиональной уборки, которая выполняется специальной химией для химчистки, можно решить несколько задач:
Отличия профессиональной химии
Средства для химчистки имеют свои особенности, отличаются широким спектром уникальных свойств:
Профессиональная химия для клининга
Профессиональную химию для химчистки и клининга группируют согласно активному компоненту, который в них содержится:
Почему стоит купить средство для химчистки профессионального типа? Оно способно защитить поверхность, изделие благодаря формированию специальных слоев. Также химические чистящие составы могут убрать царапины, потертости, которые обнаружились на твердом поле. Еще они применяются в случае необходимости провести полировку поверхностей, которые потеряли свой блеск. Ну и чистящие средства для химчистки также способны полностью устранить неприятные запахи и справиться с трудновыводимыми пятнами.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -5 -7
утром -7 -9 днем -7 -9
Котировки
Партнеры