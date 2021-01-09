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Где купить профессиональная химия для клининга?

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Бизнес — 9 Января 2021, 09:22

Профессиональная уборка сегодня очень востребована, поскольку все больше людей понимают необходимость чистоты и гигиены. Если будет качественно проводиться тщательная уборка, то это может предотвратить инфекции, эпидемии. Сегодня с помощью профессиональной уборки, которая выполняется специальной химией для химчистки, можно решить несколько задач:

  • убрать материалы, которые покрыты загрязнениями, болезнетворными микрорганизмами;
  • очистить разные поверхности, ухаживать за ними, продлить срок службы;
  • устранить неприятные запахи.

Отличия профессиональной химии

Средства для химчистки имеют свои особенности, отличаются широким спектром уникальных свойств:

  • можно подобрать дозировку, концентрацию химического вещества (все зависит от типа загрязнений);
  • направленность на конкретную поверхность либо материал;
  • совместимость с технологиями современного типа;
  • безопасность для профессионального оборудования, материалов, которые очищают;
  • безвредность для окружающей среды, людей. Главное соблюдать все правила применения.

Профессиональная химия для клининга

Профессиональную химию для химчистки и клининга группируют согласно активному компоненту, который в них содержится:

  • нейтральные. Здесь нет фосфатов, такие средства безвредны для кожи. Речь идет о химии, которая способна справиться с простыми загрязнениями;
  • на щелочной основе. Такие составы нужны, чтобы убрать загрязнения более сложного типа, в том числе следы почвы, нефти. Сегодня с их помощью убираются места общественного питания, пищевые производства, разные виды помещений. Химия отличается высокой эффективностью вне зависимости от типа чистки (ручная, механическая);
  • на кислотной основе. Профессиональные средства должны правильно храниться и применяться. Они помогут удалить минеральные, соляные отложения, ржавчину, накипь.

Почему стоит купить средство для химчистки профессионального типа? Оно способно защитить поверхность, изделие благодаря формированию специальных слоев. Также химические чистящие составы могут убрать царапины, потертости, которые обнаружились на твердом поле. Еще они применяются в случае необходимости провести полировку поверхностей, которые потеряли свой блеск. Ну и чистящие средства для химчистки также способны полностью устранить неприятные запахи и справиться с трудновыводимыми пятнами.



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