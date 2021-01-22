Покупка биткоинов

В связи с невероятным поднятием курса Биткоина на международном финансовом рынке, спрос на такую криптовалюту растет стремительно. Многие люди хотят приобрести биткоины, считая это оправданной инвестицией. Однако покупка электронной валюты - дело не легкое. В интернете сегодня много мошеннических ресурсов, зарабатывающих на подобных махинациях огромные деньги. Чтобы не попасть в сети таких мошенников, лучше всего воспользоваться услугами проверенной, надежной и авторитетной биржи Cryptex. Здесь можно

по наиболее низкому курсу.

Чтобы воспользоваться услугами биржи, достаточно отправить заполненную онлайн-заявку через официальный веб-сайт Cryptex. В ней необходимо указать ваш счет, сумму, время и город передачи средств. Для каждой проводимой через биржу сделки действуют индивидуальные условия. Чтобы уточнить их достаточно связаться с менеджером ресурса. Среди преимуществ Cryptex необходимо отметить шестиуровневую защиту аккаунта пользователя, наличие системы холодного хранения биткоинов и автоматизированной системы мониторинга любой подозрительной активности. Каждый пользователь биржи сможет воспользоваться выгодным обменным курсов биткоинов на наличные. А для постоянных клиентов разработаны индивидуальные условия.

Cryptex гарантирует анонимность каждому пользователю, выполняющему обменную операцию. Полным функционалом биржи можно воспользоваться без всякой верификации или же прохождения KYC-проверок. Для передачи наличных используются разные способы. Деньги можно передавать через камеры хранения. После обсуждения с менеджером деталей и выбора камеры хранения для передачи средств, вы сможете выполнить обменную операцию. Деньги вносятся в камеру, а после сообщения данных представители биржи изымут средства из указанной вами ячейки.

Вы также можете встретиться с курьером и передать деньги ему. Время и место встречи обсуждаются с менеджером. Курьер прибудет на место без малейшего опоздания. Чтобы идентифицировать курьера, представитель биржи предоставит его приметы. Для передачи средств можно использовать и офис биржи. Вам нужно лишь захватить паспорт, чтобы оформить пропуск. Офисы биржи находятся в центре столицы и Санкт-Петербурга. Вскоре после получения наличных сотрудники биржи пополнят ваш баланс, а вы без труда сможете приобрести на эти деньги криптовалюту. Следует учесть, что валюта автоматически конвертируется в USD по действующему курсу. Во время заполнения онлайн-анкеты, пользователь должен указать контактную информацию, в том числе аккаунт в Телеграм, Джаббер или же иные соц. сети. Это обязательное поле, чтобы менеджер смог связаться с вами. Необходимо быть предельно осторожными, чтобы при заполнении анкеты не произошло ошибок. Следовательно, проверка достоверности данных необходима.