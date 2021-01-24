Кассетный метод выращивания рассады: выгоды от применения для любых культур

Рассада — это еще совсем юное растение, которое крайне требовательно к условиям выращивания. Применение кассетного способа для укрепления корневой системы и грамотного развития семян, которые в определенный момент времени становятся молодыми растениями, позволяет добиться того, чтобы будущий урожай был обильным.

<h2> Достоинства кассетного метода </h2>

Среди сильных сторон указанной методики любителям проводить время на огороде, дачном участке, в оранжерее особенно нравятся:





колоссальная экономия времени на уход за растениями;





получение в результате применения такого способа здоровых, крепких экземпляров с развитой корневой системой;





сокращение сил на получение богатых урожаем овощных культур;





минимизация риска повреждения семян до момента развития ростка (речь о том, что никакие муравьи, медведки, кроты, улитки и другие вредители не страшны семенам тыквы, огурцов, перца, ревеня или шпината);





хорошая всхожесть семян при обеспечении широкого пространства для развития;





равномерность самих всходов;





нет необходимости в дополнительной дезинфекции емкостей, если они продаются в специальных упаковках.









Источник рекомендует ознакомиться с примерами предлагаемых к продаже кассет, чтобы дачник получил реальное представление о том, как выглядят емкости, в которых можно получать быструю всхожесть семян в сроки, удобные и корректные для каждого конкретного региона страны.

<h2> Недостатки, снижающие интерес к данному методу </h2>

Есть и слабые стороны указанного способа получения растений из семян и рассады:





существенные финансовые затраты на приобретение готовых емкостей;





слишком малая часть кассет может быть оставлена для повторного помещения в нее семян (трудно ее очищать, да и после извлечения рассады сама кассета может получить повреждения, которые напрямую повлияют на функциональность тары для следующей эксплуатации).





Если принято решение о том, чтобы все же использовать для выращивания рассады кассеты, то необходимо придерживаться следующего списка растений, которые будут шикарно себя чувствовать в указанных емкостях (что существенно увеличит шансы дачника на получения головокружительного урожая):





клубника и земляника. Этим культурам нравится выращивание кассетным способом, поскольку в емкостях есть идеальные условия для нормального развития корневой системы, что особенно важно для ремонтантных сортов или обычной клубники. Мурано, Мальвина, Кабрилло, Клери показывают хорошие результаты по приросту, если розетки от взрослого растения пересадить для дальнейшего укрепления и развития в кассеты;





баклажаны, перец болгарский, томаты, огурцы, тыква и салат. Для указанных овощных культур при кассетном способе есть только достоинства. Рассада появляется достаточно быстро, обладает хорошей корневой системой, устойчива к заболеваниям, порадует богатым урожаем;





цветочные культуры. Мало кто из огородников и дачников знаком с тем, что в кассетах можно вырастить рассаду виолы, флоксов, петунии, сальвии, ибериса или циннии. Для приживаемости семян перед помещением в грунт, который равномерно распределен по всем кассетам, стоит помочь будущей рассаде раскрыть свой потенциал, при этом укрепить защитные свойства еще на старте всей цветочной программы. Семена замачивают в специальном растворе марганцовки с борной кислотой.



