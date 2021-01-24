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Кассетный метод выращивания рассады: выгоды от применения для любых культур
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Января 2021, 19:05
Рассада — это еще совсем юное растение, которое крайне требовательно к условиям выращивания. Применение кассетного способа для укрепления корневой системы и грамотного развития семян, которые в определенный момент времени становятся молодыми растениями, позволяет добиться того, чтобы будущий урожай был обильным.
<h2> Достоинства кассетного метода </h2>
Среди сильных сторон указанной методики любителям проводить время на огороде, дачном участке, в оранжерее особенно нравятся:
Источник рекомендует ознакомиться с примерами предлагаемых к продаже кассет, чтобы дачник получил реальное представление о том, как выглядят емкости, в которых можно получать быструю всхожесть семян в сроки, удобные и корректные для каждого конкретного региона страны.
<h2> Недостатки, снижающие интерес к данному методу </h2>
Есть и слабые стороны указанного способа получения растений из семян и рассады:
Если принято решение о том, чтобы все же использовать для выращивания рассады кассеты, то необходимо придерживаться следующего списка растений, которые будут шикарно себя чувствовать в указанных емкостях (что существенно увеличит шансы дачника на получения головокружительного урожая):
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