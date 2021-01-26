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Почему люди рассматривают лечебное голодание?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 26 Января 2021, 15:55
Многие из нас имеют хронические заболевания и расстройства, которые могут обостриться в определенный период времени. Как правило, это астма, аллергия, кожные болезни, вызванные интоксикацией и так далее. Продвинутые пользователи активно интересуются тем, есть ли возможность сегодня избавиться от этих болезней, используя принципиально новые методики? Дело в том, что при хронических недугах использование привычных методик не позволит достичь положительных результатов в лечении. По этой причине многие граждане активно рассматривают такой медицинский подход как лечебное голодание в санатории .
Это способ альтернативной медицины, требующий отказа от пищи с дальнейшим диетическим питанием на определенный промежуток времени. Несколько лет тому назад японским ученым была доказана высокая эффективность целительного голодания. По результатам исследования исследователь получил Нобелевскую премию.
Результативность лечебного голодания в борьбе с хроническими болезнями доказана многовековой практикой и доказана исследованиями ученых из разных стран. Действие кратковременного голодания обусловлено восстановлением работы внутренних резервов организма и значительно улучшает самочувствие после прохождения курса. Очищение организма голоданием - это:
Подобную медицинскую технику в настоящее время активно реализует специализированный Центр лечебного голодания Беловодие, который расположен на территории Алтая.
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