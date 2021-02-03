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Jet Charters: аренда самолетов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Февраля 2021, 19:05
Jet Charters - это авиакомпания, занимающаяся организацией чартерных рейсов, которые выполняются на корпоративных и частных самолетах или вертолетах. Любой желающий сможет заказать аренду самолетов, предназначенных для деловой авиации. Основными деловыми партнерами в столице являются VIP-терминал Шереметьево-А и Внуково-3. Эти терминалы отлично подходят для чартерных рейсов и их организации. От заказчиков услуг Jet Charters требуется лишь уточнение деталей предстоящего полета, а об остальном позаботится профессиональная команда авиакомпании.
Компания https://jetcharters.ru/#rec255054625 предлагает организацию бизнес-перелетов, рассчитанные на корпоративную клиентуру. Данной услугой чаще всего пользуется ТОП-менеджмент компаний для перелетов оп территории России или же зарубежных стран. Команда авиакомпании берет на себя все обязательства по организации перелетов руководящего состава в минимальные сроки. Устроить такой авиарейс можно в любую страну или же точку земного шара. Особым спросом пользуются услуги по организации частных перелетов. Благодаря такой услуге граждане могут быстро попасть на любой горнолыжный или морской курорт мира.
Высококвалифицированные эксперты авиакомпании оперативно подберут подходящую модель самолета для вашего персонального полета или воздушного путешествия с друзьями и семьей. Для перелета больших групп персонала, гостей или туристов идеально подойдут чартеры. Организацию таких перелетов часто заказывают крупные корпорации, творческие коллективы и спортивные команды. Организуются такие перелеты с учетом индивидуальных потребностей заказчиков. Наиболее актуальным организация чартера становится в случаях, когда немедленно требуется транспортировка пациента в конкретное лечебное учреждение. Во время таких перелетов пациент должен находиться в специальных условиях, под бережным надзором и вниманием медицинского персонала. Также требуется наличие специального медицинского оборудования. Все это сможет организовать для клиента Jet Charters. Также компания предлагает услуги по аренде грузовых самолетов. Благодаря ей предприниматели смогут транспортировать любые грузы в дальние города или населенные пункты. Партнеры Jet Charters имеют флот специальных грузовых самолетов, в том числе и знамениты АН-74.
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