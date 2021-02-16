Высококачественные бетонные кольца

Компания эталон предлагает высококачественные

, соответствующие стандартам ГОСТ по рыночной стоимости. Производитель выполняет доставку заказанных железобетонных изделий в любом количестве. Среди преимуществ бетонных колец производства Эталон необходимо выделить высокую прочность и герметичность. Каждое подобное изделие имеет дополнительную гидроизоляцию, благодаря которой увеличивается их эксплуатационный срок. Доставка и и монтаж выполняется квалифицированными специалистами компании в минимальные сроки.

производит ЖБИ-кольца в соответствии с действующими технологическими нормами. Каждое изделие строго проверяется на предмет ОТК. Вся продукция предприятия является сертифицированной. А каждая партия колец жби поставляется заказчику с паспортом качества. Производитель имеет аттестованную ГП ХАрьковстандартметрологией лабораторию. В производстве железобетонных изделий используется итальянское оборудование CGM. Следовательно бетонные кольца отличаются высококачественными прочностными характеристиками, которые выше серийных.

Формирование изделий происходит с использованием жестких бетонов, которые имеют низкое водоцементное соотношение. Это помогает добиться марочной прочности в готовых изделиях М350-М400. Следует также отметить повышенную водонепроницаемость и морозостойкость таких изделий. Итальянская линия CGM позволяет предприятие выпускать кольца с эстетически привлекательным видом. Отличается оборудование и высокой производительностью. В смену такая линия выпускает 100 изделий. Имеется на такой машине и фаска, обеспечивающая замковое соединение колец.

Для увеличения прочности готовых изделий, производитель добавляет в бетонную смесь базальтовую и полипропиленовую фибры. Принимает компания и индивидуальные техзадания, чертежи заказчиков. Возможно использование армирования и металлической фибры или же размещение технологических отверстий. Выпускает Эталон кольца разных размеров, диаметра и толщины стенок. Особенно следует выделить услугу формовки жб-колец с дном, которую сможет заказать любой желающий. Такие изделия стоят в полтора раза дешевле отдельно взятого днища колодца и бетонного колодца. Кроме этого изделия с дном позволяет сэкономить немало средств и времени на монтаж. Это полностью герметичные и монолитные изделия. Предприятие принимает заказы на производство колец без замка или с замко